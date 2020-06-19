Türkiye'de kalan Özbekler için tahliye uçuşu düzenlendi
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Türkiye'de kalan Özbekler için tahliye uçuşu düzenlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen Özbek vatandaşları için özel tahliye uçuşu İstanbul Havalimanı'ndan yapıldı.

Türkiye'de kalan Özbekler için tahliye uçuşu düzenlendi
19.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:19

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen Özbek vatandaşları için özel tahliye uçuşu İstanbul Havalimanı'ndan yapıldı.

Kovid-19 nedeniyle dünyada dış hat seferlerine ara verilmesi nedeniyle yaklaşık 3 aydır Türkiye'de kalan Özbekistanlılar, başkent Taşkent'e tahliye seferi için günler öncesinden bilet aldı.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, hijyen kurallarına ve koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyarak, terminale giriş yaptı.

Sosyal mesafe konusunda zaman zaman görevlilerin uyardığı Özbek yolcular, işlemler için sıraya girdi.

İşlemlerini tamamlayan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından Taşkent'e hareket edecek uçağa yönlendirildi.

Koronavirüse karşı koruyucu tulum giyen yolculardan Muhammed Kasım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de dört seneden bu yana öğrenci olduğunu söyledi.

- "Öğrencilere ayrıcalık tanındı"

Kasım, koronavirüs nedeniyle daha önce memleketine gidemediğini ve İstanbul'da beklediğini dile getirerek, "Bu nedenle biraz burada mahsur kaldık. Bizim devletimiz sağ olsun. Öğrencilere ayrıcalık tanındı ve charter uçuşlar ayarladılar. İlk önce bilet için sıraya girdik. Sıramız gelince bizi aradılar. Gelip biletimizi aldık." diye konuştu.

İki hafta önce bilet aldığını ifade eden Kasım, koronavirüsü ailesine bulaştırma riskine karşı yolculuk boyunca koruyucu tulum giyeceğini, özellikle yaşlıları korumak için tedbirleri dikkate almak gerektiğini belirtti.

Yolculardan Olloyor Togay, 3 aydır memleketi Özbekistan'a gitmek için sefer beklediğini, bugün özlemine kavuşacağı için çok mutlu olduğunu söyledi. İstanbul'da kaldığı süre boyunca karantinada beklediğini ve dışarı çıkmadığını ifade eden Togay, "Üç ay boyunca çalışamadım." dedi.

Öte yandan İran ve Faslı yolcuların İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine tahliye uçuşların yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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