Türkiye'de kadınların kick boksa ilgisi gün geçtikçe artıyor
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Türkiye'de kadınların kick boksa ilgisi gün geçtikçe artıyor

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Spor

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, bu branşa kadınların ilgisinin her geçen gün arttığını belirtti.

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Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, bu branşa kadınların ilgisinin her geçen gün arttığını belirtti.

Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kick boksun Türkiye'de giderek daha popüler bir spor haline gelmeye başladığını söyledi.

Lisanslı sporcu sayılarının artmaya devam ettiğini ifade eden Kayıcı, dünyada kick boks dalında sözü geçen bir ülke haline gelindiğini kaydetti.

"Lisanslı sporcularımızın yüzde 25'ini kadınlar oluşturuyor"

Kick boksun erkek sporu olarak görüldüğünü ancak kadınların da en az erkekler kadar bu spora ilgi duyduğunu belirten Kayıcı, şöyle konuştu:

"Şu an lisanslı sporcularımızın yüzde 25'ini kadınlar oluşturuyor. 5 yıl önce 20 bin olan lisanslı kadın sporcu sayımız, 75 bine çıktı. Bu sporcularımız ayrıca çok önemli dereceler de kazanıyor. En son 2019 yılında yapılan uluslararası turnuvada 3 kadın sporcumuz kendi kilolarında dünya şampiyonu oldu. Diğer kadın sporcularımız da önemli derecelere imza attı. Kick boks, kadınlarımız için çok faydalı bir spor. Hem kendilerini savunmaları hem de öz güvenlerinin artması için tüm kadınlarımızı kick boks öğrenmeye davet ediyorum."

Kayıcı, kick boksun yanı sıra karate, tekvando, judo ve boks gibi diğer savunma sporlarında da oldukça başarılı kadın sporcuların yetiştiğini aktardı.

Savunma sporlarına ön yargıyla bakıldığına ve şiddete özendirdiği yönünde yanlış bir algının bulunduğuna dikkati çeken Kayıcı, "Biz insanlara şiddeti, kavgayı değil, saygı duymayı, diyalogla meseleleri halletmeyi öğretiyoruz. Burada öğrettiklerimiz tamamen kişinin kendini savunabilmesine yönelik şeylerdir. Çocuk yaşlarda bu tür sporlara başlamak, onların okul ve ileride iş hayatlarında daha başarılı olmalarına da katkı sağlıyor. Zaten son zamanlarda bu algıyı yavaş yavaş kırmaya başladık. İnşallah tamamen ortadan kaldırır ve savunma sporlarına olan ilgiyi artırırız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kadınların kick boksa ilgisi gün geçtikçe artıyor
Türkiye'de kadınların kick boksa ilgisi gün geçtikçe artıyor
Türkiye'de kadınların kick boksa ilgisi gün geçtikçe artıyor
Türkiye'de kadınların kick boksa ilgisi gün geçtikçe artıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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