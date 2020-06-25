Türkiye'de kadınların ev yükü, erkeklerden 5 kat fazla
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Türkiye'de kadınların ev yükü, erkeklerden 5 kat fazla

Korona virüsü, iş yaşamının yoğunluğu ve stresiyle başa çıkmaya çalışan kadınların evdeki yükünü de artırdı.

Türkiye'de kadınların ev yükü, erkeklerden 5 kat fazla
25.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:50

Korona virüsü, iş yaşamının yoğunluğu ve stresiyle başa çıkmaya çalışan kadınların evdeki yükünü de artırdı. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de kadınlar, ev işleri ve çocuk bakımında eşlerine göre 5 kat fazla sorumluluk üstlenirken, aile içi anlaşmazlıkların önüne geçmek için erkeklere, "birlikte hareket etme" ve "görev paylaşımı" tavsiyesi geldi.

Uzman Klinik Psikoloğu Merve Minkari Tunçay, "Kadınlar, kendilerine ayıracakları zamandan, yaptıkları planlardan daha sık vazgeçiyor" dedi.

Önerilerden bulunan Merve Minkari Tunçay, "Bu nedenle psikolojik, fiziksel ve zihinsel olarak çabuk tükenebiliyor. Özellikle erkekler, zorlu süreçte eşlerini evde yalnız bırakmamalı. Çiftler birbirini dinlemeli, iş bölümü yapmalı ve anlayışlı davranmalı" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan raporda, ev içinde artan sorumluluk nedeniyle erkeklerin ev işlerine dahil olmak zorunda kaldığının belirtildiğine dikkat çeken Tunçay, çiftlere önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

Tunçay, "Pandemi ile birlikte hayatımız ani bir değişime uğradı. Sokağa çıkma yasakları, evden çalışmaya geçiş ve okulların kapanması ile birlikte, ev içi düzende keskin değişiklikler oldu. Özellikle çocuklu ve kalabalık yaşayan ailelerin yükü daha da çoğaldı. Hala çok sayıda anne ve baba, işlerini evden yetiştirmeye çalışıyor. Evde kalınan sürenin artmasıyla bir yandan da temizlik, alışveriş, yemek hazırlama, dağınıklık toplama gibi işlerle uğraşılıyor. Pandemi döneminde dünyada yapılan araştırmalara ve BM'nin açıklamalarına göre, bu sorumluluğun büyük kısmı kadınların omzunda. Dünya genelinde kadınlar, erkeklere oranla 3 kat daha fazla ev içi ve bakım sorumluluğu üstlenirken, Türkiye'de bu oranın 5 kat olduğu belirtiliyor. Aile üyeleri tarafından destek görmeyen ve eşitlik üzerine çaba harcanmayan evlerde, aile içi çatışmalar daha sık yaşanıyor" dedi.

"YEMEĞİ EŞİNİZ HAZIRLIYORSA, SİZ DE BULAŞIK MAKİNESİNİ YERLEŞTİRİN"

Tunçay, şöyle devam etti:

"Kadınlar, kendilerine ayıracakları zamandan, kendileri için yaptıkları planlardan daha sık vazgeçiyor. Bu nedenle psikolojik, fiziksel ve zihinsel olarak daha çok zorlanıyor, çabuk tükenebiliyor. Elbette, eşler arasında yaşanması muhtemel çatışmaları önlemek mümkün. Aile içinde cinsiyetlere biçilen roller, kız ve erkek çocuklar arasındaki yetiştiriliş farklılıkları, toplumsal yapı gibi nedenler sonucu, düşünce ve davranış biçimlerimiz şekillenmekte. Bu konuda yazılmış eşitlikçi yazıları ve sosyal medyada başlatılan kampanyaları takip edin. Çocuklarınızı bilinçlendirin ve cinsiyet ayrımı yapmadan görevler verin. Kendinizi ifade edin ve iyi bir dinleyici olun. Siz söylemeden, eşinizin beklentinizi anlamasını beklemeyin. Yardım etmek yerine iş bölümü yapın. Örneğin; yemeği eşiniz hazırlıyorsa, siz de bulaşık makinesini yerleştirin. Çocuklar da masayı kurup toplayabilir. Aile içi ilişkinizin sağlığı için sorumluluklardan kaçmayın. Ailenin diğer üyelerine de çeşitli görev ve sorumluluklar dağıtabilirsiniz."

"ORTAK NOKTAYI BULMAYA ÇALIŞIN"

Çiftlerin beklentilerinin de farklılık gösterebileceğini belirten Tunçay, "Kimi zaman yüksek standartlar ve beklentiler içine girilebilir. Pandemi sürecinde temizlik ihtiyaçları arttı ancak günde 3 kere halıları silkelemek gerçekçi bir ihtiyaç olmayabilir. Eşinizin de sizinle aynı konularda hassas olmasını beklemeniz gerçekçi olmayabilir. İşler tam sizin istediğiniz gibi gerçekleşmeyebilir. Beklentilerinizin uygulanabilirliğini sorgulayın. Ortak noktayı bulmaya çalışın. Karşılıklı istek, sabır ve anlayış ile yeni alışkanlıklar kazanılabilir. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı raporda, ev içinde artan sorumluluk nedeniyle erkeklerin ev işlerine dahil olmak zorunda kalmış olmasından bahsediliyor. Bu bakışa göre, pandemi sürecinde erkeklerin ev içinde aldıkları rol ve sorumluluklarda değişimler gözlemlenebileceği düşünülüyor" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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