AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, "Genel Başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti'nin toplumun bütün kesimlerini kucaklayan özgürlük anlayışıyla tüm kadınlarımız için her türlü pozitif katkıyı verdik, vermeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ünalır, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 5 Aralık 1934'te pek çok Batı ülkesinden önce atılan bu adımla kadınların toplumsal ve siyasal alanda güçlendiğini vurguladı.

Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, kahraman kadınların daima milli iradesine, geleceğine sahip çıktığını belirten Ünalır, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak biz de aileye ve kadınlarımıza hak ettiği değeri veriyoruz. Kurulduğumuz günden itibaren aileye ve kadınlarımıza yönelik çok sayıda yapısal reform yaptık, yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Kadınlarımızın siyasal temsilde bürokrasi, ticaret, iş ve sosyal hayattaki varlığında ciddi mesafeler katettik. Genel Başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti'nin toplumun bütün kesimlerini kucaklayan özgürlük anlayışıyla tüm kadınlarımız için her türlü pozitif katkıyı verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bu duygularla bu anlamlı günü kutluyor, tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum."

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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