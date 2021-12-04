Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü - Haberler
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Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasınca Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasınca Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Oda Başkanı Ali Yedikaya ve kadın mali müşavirlerin oda binasında düzenlediği toplantıya katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına verilen seçme ve seçilme hakkının yıl dönümünün kutlandığını söyledi.

Dünyada birçok ülkede kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmeden önce Atatürk'ün bu hakkı Türk kadınlarına verdiğini anlatan Nergis, "Bir sonraki seçimlerde de kadın milletvekilleri meclise girdi. Kayseri'den de bir kadın milletvekili bulunuyordu. Toplumun yarısını oluşturan kadınların hem siyasette hem iş hayatında var olmaları gerekiyor. İktidarımız döneminde kadınların eğitim almaları konusunda çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Ciddi bir aşamaya da geldik." diye konuştu.

Başkan Yedikaya da Türk kadınının şu andaki konumunun ve duruşunun diğer ülkelere kıyasla çok ileride olduğunu belirtti.

Devletin kadınlara yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini, bunları da desteklediklerini ifade eden Yedikaya, "Her şeyi belediyelerden ve siyasilerden beklemek zorunda değiliz. Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak elimizi taşın altına koymalıyız." dedi.

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AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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