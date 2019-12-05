Türkiye'de kadınlar ilk kez 1934'te oy verdi, Avrupa'da durum ne?
Almanya’da kadınların ilk kez Federal Meclis seçimlerine katıldığı ve oy verdiği 19 Ocak 1919 tarihinin üzerinden 100 yıl geçti. Peki Avrupa genelinde, ülkeler kadınlara seçme ve seçilme hakkını ne zaman verdi ?
05.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:58
Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren yasal düzenleme 1934 yılında yürürlüğe girdi.
Almanya 12 Kasım 1918'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi için ilk adımı attı. Yapılan ilk seçimde meclise 37'si kadın 432 milletvekili girdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com