BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda ' Türkiye'de Kadının Siyasi Hakları' konferansı yapıldı.

Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunun 1934'te TBMM tarafından kabul edilişinin yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde 'Türkiye'de Kadının Siyasi Hakları' konferansı yapıldı. Konferans Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dilara Uslu'nun 'Türkiye'de Kadının Siyasi Hakları' konulu açılış konuşması ile başladı.Dr. Dilara Uslu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin konuşmacı olarak katıldı. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in yanı sıra akademisyenlerin ve öğrencilerin dinleyici olarak katıldığı konferansta Bilecik'teki tek kadın Belediye Başkanı Zekiye Tekin anıları, yaptığı çalışmalar ve projeleri hakkında konuştu. Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilen kadın istihdamı, ekonomik faaliyetler ile sosyal ve kültürel çalışmalar hakkında konuşan Tekin, soru-cevap kısmında kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı. - BİLECİK