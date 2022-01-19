Türkiye'de Kadın Hijyen Ürünlerinde Vergi Tartışması

Kampüs Cadıları adıyla dayanışma grubu oluşturan üniversite öğrencileri, "regl ürünleri ücretsiz ve ulaşabilir olmalı" çağrısıyla TBMM önündeydi ancak polis müdahalesiyle engellendi.

Kampüs Cadıları adıyla dayanışma grubu oluşturan üniversite öğrencileri, "regl ürünleri ücretsiz ve ulaşabilir olmalı" çağrısıyla TBMM önündeydi ancak polis müdahalesiyle engellendi. Dr. Irmak Saraç, tartışmayı "regl yoksunluğu" olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri