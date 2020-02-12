Türkiye'de kadın hareketinde bir ilk

12.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:04

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dernek tarafından düzenlenecek Kadın Mentörlük Yürüyüşü etkinliğinde katılımcıların deneyimlerini açık alanda yapacakları yürüyüşte paylaşması ve dayanışmanın oluşması hedefleniyor. Etkinliğe katılmak isteyen kadın liderler, 26 Şubat tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmak ve bu sayede Türkiye'de ve dünyada eşitliğin, barışın hâkim olduğu bir dünya düzeni için dayanışmayı desteklemek üzere kurulan SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın liderlerin deneyim ve bilgilerini paylaşacağı Kadın Mentörlük Yürüyüşü etkinliğini düzenliyor.

Dünyada kadın liderliğini desteklemek üzere kurulan Vital Voices Derneği'nin global bir projesi olan Kadın Mentörlük Yürüyüşü, Türkiye'de ilk kez SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştiriliyor. Kadın Mentörlük Yürüyüşü kapsamında 8 Mart 2020'de dünyanın 80 faklı ülkesinde 165 ayrı etkinlik organize edilirken; İstanbul'daki etkinliğin en geniş katılımlı etkinlik olması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler