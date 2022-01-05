Türkiye'de kaçak yolla kalan Afgan uyruklu şahıs yolcu otobüsünde yakalandı - Haberler
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Türkiye'de kaçak yolla kalan Afgan uyruklu şahıs yolcu otobüsünde yakalandı

Türkiye'de kaçak yolla kalan Afgan uyruklu şahıs yolcu otobüsünde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun polisi, Türkiye'de kaçak olarak kaldığı tespit edilen Afgan uyruklu bir kişiyi yolcu otobüsünde yakaladı.

SAMSUN (İHA) - Samsun polisi, Türkiye'de kaçak olarak kaldığı tespit edilen Afgan uyruklu bir kişiyi yolcu otobüsünde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Ankara yolu Samsun girişinde bulunan polis uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durduran sabit nokta görevlileri HES ve GBT sorgusu yaptıkları bir sırada araçta yolcu olarak bulunan Afgan uyruklu S.R.H.'nin (29) Türkiye'de kaçak kaldığını tespit etti. Gözaltına alınarak otobüsten indirilen Afgan uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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