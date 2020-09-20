Türkiye'de kaçak elektrik kullanımında Güneydoğu illeri zirvede
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Türkiye'de kaçak elektrik kullanımında Güneydoğu illeri zirvede

Ülkemizde yeraltı kaynaklarının kısıtlı olmasından dolayı barajlar haricinde yurt dışına bağlı olduğumuz elektriğin kaçak kullanımı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek oranlara çıkıyor.

20.09.2020 08:09 | Son Güncelleme: 20.09.2020 08:23

Türkiye, elektriği Atatürk, Keban gibi önemli barajlarıyla birlikte yurt dışından aldığı fosil yakıtlarla üretiyor. Bu da elektriğin maliyetini artırıyor. Hal böyleyken kaçak elektrik kullanımı da ekonomik anlamda ülkeye fazlasıyla zarar veriyor. Türkiye'nin kaçak elektrik kullanım haritasında Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri dikkat çekti.

MARDİN İLK SIRADA

Güneydoğu Anadolu, kaçak elektrik kullanımında bölgedeki illerin toplam verileriyle birlikte ilk sırayı aldı. Bu bölgede 72,7'lik yüzdeyle Mardin, ilk sırayı diğer illere kaptırmadı. Kaçak elektrik kullanımında Mardin'den sonra diğer Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller geldi.

EN AZ KAÇAK DENİZLİ'DE

Öte yandan Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra kaçak elektrik kullanımının en az yaşandığı yer ise Ege bölgesi oldu. Ege bölgesinde ise oran bazında kaçak elektrik kullanımının en az yaşandığı şehir ise 1,3'lük yüzdeyle Denizli oldu.

Ayrıca kaçak elektrik kullanımının en çok yaşandığı şehir olan Mardin'in, nüfusu daha az olmasına rağmen, tekstil sanayiinin merkezi konumundaki Denizli'den daha çok elektrik tükettiği de ortaya çıktı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM HARİTASI

Türkiye'de kaçak elektrik kullanımında Güneydoğu illeri zirvede
Türkiye'de kaçak elektrik kullanımında Güneydoğu illeri zirvede
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