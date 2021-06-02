Türkiye'de kaç Suriyeli var? Suriyeli nüfusu kaç?
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Türkiye'de kaç Suriyeli var? Suriyeli nüfusu kaç?

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Suriyeli nüfusu kaç?
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Ülkelerinde başlayan iç savaşın ardından 2012'den itibaren göç etmek zorunda kalan Suriyeliler ülkemize geldi. Peki, Türkiye'de kaç Suriyeli var? Suriyeli nüfusu kaç? İşte, rakamlar..

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin en fazla yaşadığı kent, İstanbul oldu. Peki, toplamda Türkiye'de kaç Suriyeli var? Suriyeli nüfusu kaç?

TÜRKİYE'DE KAÇ SURİYELİ VAR?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin en fazla yaşadığı kent, İstanbul oldu. 525 bin 241 Suriyeli, yaşamlarını sürdürmek için tercih ettikleri İstanbul nüfusunun yüzde 3,50'sine denk geliyor.

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin en az tercih ettiği kent ise Bayburt oldu. 23 Suriyelinin yaşadığı Bayburt'tan sonra 38 sığınmacı ile Artvin, 43 sığınmacı ile Tunceli, 72 sığınmacı ile Iğdır ve 88 sığınmacı ile Gümüşhane, Suriyelilerin en az bulunduğu kentler olarak belirlendi.

Öte yandan 56 bin 191 Suriyeli ise Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye'deki 7 barınma merkezinde yaşıyor..

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