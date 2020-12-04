Türkiye'de kaç Suriyeli var 2020?
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Türkiye'de kaç Suriyeli var 2020?

04.12.2020 15:38 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:41
Türkiye'de kaç Suriyeli var 2020?

Komşumuzda devam eden iç çatışmalar nedeniyle ülkemizde mülteci bulunmaktadır. Vatandaşlar sık sık Türkiye'de kaç Suriyeli var? sorusunun cevabını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı güncellendi.

Türkiye'de yabancı uyruklu pek çok kişi vardır. Vatandaşlar bu kapsamda Türkiye'de kaç Suriyeli var? sorusunu sık sık gündeme getiriyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çataklı Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısını güncelledi.

Bakanlık olarak kasım ayında gerçekleştirilen toplantılara değinen Çataklı, terörle mücadelenin hem Türkiye'nin hem de İçişleri Bakanlığının ana güvenlik maddelerinden biri olduğunun altını çizerek, "PKK terör örgütünün tasfiyesine yönelik olarak özellikle 15 Temmuz'dan sonra yeni bir stratejiyle ve yüksek bir kapasiteyle ortaya koyduğumuz mücadele, oluşturduğumuz operasyonel saha baskısı ve terörü besleyen kaynakları kurutmaya dönük anlayışımız sayesinde bugün PKK terör örgütü bitme noktasına gelmiştir" dedi.

TÜRKİYE'DE KAÇ SURİYELİ VAR?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288, ülkesine geri dönenlerin sayısı ise 419 bin 40 oldu.

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