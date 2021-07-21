Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? Randevusuz aşı yapılıyor mu? Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı olmayanlara kısıtlama! Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Peki, Randevusuz aşı yapılıyor mu? Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu nasıl iptal edilir?

18 yaşını doldurmuş kişilerin aşılama süreci devam ediyor. Peki, Randevusuz aşı yapılıyor mu? Aşı randevusu nasıl alınır? Bayramda aşı yapılıyor mu?

RANDEVUSUZ AŞI YAPILIYOR MU?

Sosyal Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı çalışanların Kovid-19 aşı programına dahil edilmesiyle randevu sisteminde yoğunluk yaşanmıştı ve böylelikle bazı merkezlerde sırası gelenlere randevusuz aşı yapılmaya başlanmıştı. Ancak konu hakkında Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. ''Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım."

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusunun iptali için, "https://www.hastanerandevu.gov.tr" ya da "https://www.mhrs.gov.tr" adresinden kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. Burada bulunan "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir veya iptal edebilirsiniz.