Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? 28 Temmuz 2021 Türkiye'de toplam koronavirüs aşı sayısı kaç?
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Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? 28 Temmuz 2021 Türkiye'de toplam koronavirüs aşı sayısı kaç?

Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? 28 Temmuz 2021 Türkiye'de toplam koronavirüs aşı sayısı kaç?
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Türkiye'de vakaların artması ve aşılama hızının düşmesiyle birlikte şu ana kadar kaç kişinin aşı olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlarımız gerek tek doz gerekse iki ve üçer doz aşı olanların sayılarını merak ediyor. Peki, Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? 28 Temmuz 2021 Türkiye'de toplam koronavirüs aşı sayısı kaç? Hangi ilde ne kadar aşı oldu? Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 28 Temmuz günlük aşı ve doz sayıları!

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Türkiye'de vakaların artması ve aşılama hızının düşmesiyle birlikte şu ana kadar kaç kişinin aşı olduğu merak konusu oldu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun'da kaç koronavirüs aşısı yapıldı. Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 28 Temmuz Çarşamba, günlük aşı ve günlük doz sayıları nelerdir? Aşılamada son durum nedir? Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? 28 Temmuz 2021 Türkiye'de toplam koronavirüs aşı sayısı kaç? İşte detaylar haberimizde…

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

Türki'ye de toplam 68. 808.452 kişi aşı oldu.

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

Aşılama sürecinin tüm ayrıntıları ise vatandaşlar tarafından covid19asi.saglik.gov.tr adresinden takip edilebiliyor. Anbean aşılanan kişi sayısının güncellendiği sitede şu ana kadar 68.808.452 kişinin aşı olduğu bilgisi yer alıyor.

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Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? 28 Temmuz 2021 Türkiye'de toplam koronavirüs aşı sayısı kaç?

1. DOZ AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI

1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 39.990.654

2. DOZ AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI

2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 24.575.301

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

"COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'" üzerinde ayrıca aşılama haritası da bulunuyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

İSTANBUL'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI

12.705.249 koronavirüs aşısı yapıldı.

ANKARA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

5.533.190 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

İZMİR'DE KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

4.631.688 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

BURSA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

2.643.661 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

ADANA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

1.671.826 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

SAMSUN'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

1.214.667 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

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