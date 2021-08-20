Türkiye'de kaç Afgan göçmen var?
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Türkiye'de kaç Afgan göçmen var?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde tırmanan Afgan göçmen tartışmasıyla ilgili muhalefetin iddialarını yalanladı. Peki, Türkiye'de kaç Afgan göçmen var? İşte, detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Açıklamada Türkiye'de kaç Afgan göçmen var, sorusu da yanıtlandı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TÜRKİYE'DE KAÇ AFGAN GÖÇMEN VAR?

Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi; Afganistan'dan Türkiye'yi 1,5 milyon düzensiz göç oldu. Ana muhalefetin de söylediği bu rakam yanlıştır. Türkiye'ye böyle bir göç olmamıştır. Türkiye'de şu anda 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Tüm bu yapmakta olduğumuz önleyici duvarlar ülkemize bu tür düzensiz göçü engellemek içindir.

Türkiye'de kaç Afgan göçmen var?

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