"Türkiye'de iyileşen vaka sayısı 26'dır"
Sağlık Bakanı Koca: "Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu.
25.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:50
Sağlık Bakanı Koca: "Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. Bir hastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu. Türkiye'de iyileşen vaka sayısı 26'dır."
(İHA)
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Kaynak: İHA