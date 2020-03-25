"Türkiye'de iyileşen vaka sayısı 26'dır" Sağlık Bakanı Koca: "Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu.

Sağlık Bakanı Koca: "Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. Bir hastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu. Türkiye'de iyileşen vaka sayısı 26'dır."

(İHA)

Kaynak: İHA