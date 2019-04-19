Türkiye'de İstihdamdaki Düşüş Kadınları Vurdu: Kadın İşsizlerin Sayısı 3 Milyonu Aşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) çalışma hayatıyla ilgili verileri son dönemdeki istihdam kaybından en çok etkilenenlerin kadınlar olduğunu ortaya koyuyor.

OECD'nin istihdam raporuna göre, üye ülkeler arasında kadın istihdamının son bir yıl içinde düştüğü üç ülkeden biri Türkiye oldu. Euronews.com'da Görüntüle