Türkiye'de işsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artışla yüzde 13,9 oldu

15.10.2019 14:12

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 13,9'a yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 65 bin kişilik artışla 4 milyon 596 bin kişi olarak hesaplandı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle