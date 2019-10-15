Türkiye'de işsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artışla yüzde 13,9 oldu
Türkiye'de işsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artışla yüzde 13,9 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişi olarak kayıtlara geçti
15.10.2019 14:12
Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 13,9'a yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 65 bin kişilik artışla 4 milyon 596 bin kişi olarak hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com