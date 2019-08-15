Türkiye'de işsizlik oranı 3,1 puan artışla yüzde 12,8 oldu; işsiz sayısı 4 milyon 157 bin

15.08.2019 12:33

Türkiye'de işsizlik oranı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 12,8'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 21 bin kişilik artışla 4 milyon 157 bin kişi olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle