Türkiye'de işsizlik mart ayında yüzde 14,1'e çıktı

Türkiye'de işsizlik mart ayında yüzde 14,1'e çıktı

TÜİK 2019 mart dönemine ilişkin işsizlik verilerini paylaştı. Buna göre işsizlik oranı geçen senenin aynı dönemine oranla 4 puanlık artış ile yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü kişiler arasındaki işsiz sayısıysa 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin oldu.

Türkiye'de işsizlik mart ayında yüzde 14,1'e çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 mart ayı dönemine ilişkin işsizlik verilerini paylaştı.

Buna göre işsizlik oranı geçen senenin aynı dönemine oranla 4 puanlık artış ile yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü kişiler arasındaki işsiz sayısıysa 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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