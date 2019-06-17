Türkiye'de işsizlik mart ayında yüzde 14,1'e çıktı
TÜİK 2019 mart dönemine ilişkin işsizlik verilerini paylaştı. Buna göre işsizlik oranı geçen senenin aynı dönemine oranla 4 puanlık artış ile yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü kişiler arasındaki işsiz sayısıysa 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 mart ayı dönemine ilişkin işsizlik verilerini paylaştı.
Buna göre işsizlik oranı geçen senenin aynı dönemine oranla 4 puanlık artış ile yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü kişiler arasındaki işsiz sayısıysa 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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