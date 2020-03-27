Türkiye'de işsizlik maaşı: Kimler alabilir? Başvuru şartları neler? Maaş ne kadar? İşsizlik maaşı ödemelerinin yapıldığı İşsizlik Fonu’nun gelirleri; yüzde 2 işveren primi, yüzde 1 işçi primi ve yüzde 1 devlet katkısı ile faiz gelirlerinden oluşuyor.

Koronavirüsün ekonomik hayatı alt üst etmesiyle gözler işsizlik maaşına çevrildi. Covid-19 salgınından korunmak için bir çok ülkede insanlar evlerinde kalmayı tercih ederken bunlardan birisi de Türkiye. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifadesiyle "Türkiye'nin hayatı, yüzde 80 seviyesinde durdu". Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com