Türkiye'de işsizlik maaşı: Kimler alabilir? Başvuru şartları neler? Maaş ne kadar?
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Koronavirüs, Türkiye, Dünya

Türkiye'de işsizlik maaşı: Kimler alabilir? Başvuru şartları neler? Maaş ne kadar?

İşsizlik maaşı ödemelerinin yapıldığı İşsizlik Fonu’nun gelirleri; yüzde 2 işveren primi, yüzde 1 işçi primi ve yüzde 1 devlet katkısı ile faiz gelirlerinden oluşuyor.

27.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:43
Türkiye'de işsizlik maaşı: Kimler alabilir? Başvuru şartları neler? Maaş ne kadar?

Koronavirüsün ekonomik hayatı alt üst etmesiyle gözler işsizlik maaşına çevrildi.

Covid-19 salgınından korunmak için bir çok ülkede insanlar evlerinde kalmayı tercih ederken bunlardan birisi de Türkiye. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifadesiyle "Türkiye'nin hayatı, yüzde 80 seviyesinde durdu". Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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