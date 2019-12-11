Türkiye'de işçilerin ne kadarı asgari ücretle çalışıyor?

11.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:31

Türkiye'de asgari ücrete yapılacak zamla ilgili görüşmeler devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2014 verilerine göre Türkiye'deki kayıtlı işçilerin yüzde 40'dan fazlası asgari ücretle çalışıyor. 2010 yılı verilerine göre Avrupa'da asgari ücretle çalışan işçi oranının en yüksek olduğu ülke açık ara Türkiye.



Kayıtdışı çalışanlar ve asgari ücret primi tanımı hesaba katıldığında Türkiye'deki oran yüzde 40'den daha yüksek. Hükümet ise asgari ücretle çalışan işçi sayısını açıklamıyor. Muhalefet partilerinin bu konudaki soru önergeleri de hükümet tarafından cevaplanmıyor. Euronews.com'da Görüntüle