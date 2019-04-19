Türkiye'de İşçi Ölümleri Artıyor
Türkiye'de işçi ölümleri azalmıyor. Mart ayında en az 108 işçi çalışırken öldü. Dünyada her yıl bir milyon kadar işçi hayatını kaybediyor.
Türkiye'de 2019 yılının ilk 3 ayında en az 388 işçi çalışırken yaşamını yitirdi. Önceki yılın aynı dönemine göre işçi ölümleri artış gösterdi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporlarına göre, 2017 yılında en az 2006, 2018 yılındaysa en az 1923 işçi, iş cinayetlerinin kurbanı oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com