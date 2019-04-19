Türkiye'de İşçi Ölümleri Artıyor

Türkiye'de 2019 yılının ilk 3 ayında en az 388 işçi çalışırken yaşamını yitirdi. Önceki yılın aynı dönemine göre işçi ölümleri artış gösterdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporlarına göre, 2017 yılında en az 2006, 2018 yılındaysa en az 1923 işçi, iş cinayetlerinin kurbanı oldu. Euronews.com'da Görüntüle