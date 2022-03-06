Türkiye'de İş Dünyası'nın 5'inci sayısı okuyucuyla buluşuyor - Haberler

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Türkiye'de İş Dünyası'nın 5'inci sayısı okuyucuyla buluşuyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Türkiye'de İş Dünyası'nın 5'inci sayısı okuyucuyla buluşuyor

Ekonomi dergisi Türkiye'de İş Dünyası'nın beşinci sayısı Kadınlar Günü'ne özel bölümüyle okuyucuyla buluşuyor.

Ekonomi dergisi Türkiye'de İş Dünyası'nın beşinci sayısı Kadınlar Günü'ne özel bölümüyle okuyucuyla buluşuyor.

Ekonomi yayıncılığına yeni bir soluk getiren Türkiye'de İş Dünyası dergisinin beşinci sayısı çıkıyor. Yeni sayı, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle dergide "Yükselen Değerler" bölümünde ele alınan "Kadınlarımızla" taçlandırılıyor.

Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ile el ele vererek düzenlenen ve "Dünyayı Kadınlar Kurtaracak" başlığı altında incelenen konuyla pekişecek olan buluşma yarın İstanbul Elite World Prestige Hotel'de saat 14.00'da gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Kadınlar Günü, İş Dünyası, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Haberler

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