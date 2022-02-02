İSTANBUL (İHA) - İhlas Medya Grubu bünyesinde yayın hayatına başlayan ' Türkiye'de İş Dünyası Dergisi'nin 4'üncü sayısı okuyucuyla buluştu.

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayın hayatına başlayan Türkiye'de İş Dünyası Dergisi'nin 4'üncü sayısı İstanbul'da düzenlenen etkinlikte kamuoyuyla paylaşıldı. Ekonomi yayıncılığına yön verme hedefiyle yola çıkan derginin 4'üncü sayısının tanıtım etkinliği Güvenilir Ürün Platformu ile birlikte organize edildi. Program kapsamında Güvenilir Ürün Platformu da gelenekselleşen ödül törenini gerçekleştirdi. Etkinlikte güvenilirlik konusuna dikkat eden kişi ve kurumlara plaketler verildi.

Türkiye'de İş Dünyası Dergisi'nin 4'üncü sayısının ana teması ise 'Güveni Arıyoruz' oldu. Derginin 'Yükselen Değerler' bölümünde; üründen, hizmete, operasyonel süreçlerden yönetime kadar her alanda 'Güveni arıyoruz' teması işleniyor.

Derginin tanıtım toplantısında konuşan İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, "Bu ay 2 tane öne çıkan konumuz oldu. Güvenilir Ürün Platformu ile birlikte yaptığımız bir çalışma bunlardan biriydi. Pandemiyle birlikte güven unsurunun ne kadar önemli bir konu olduğunu gördük. Güvenilir Ürün Platformu'nun geleneksel ödül törenini dergimizin 4'üncü sayısının tanıtımıyla birleştirdik. Bu etkinlikte de kişi ve kurumlara güvenilirlik konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı plaketlerini verdik. Güvenilirlik önümüzdeki dönemde daha da öne çıkan bir unsur olacak. Derginin bu sayısı bu anlamda ilgi görecektir. Güvenilirlik konusunu Türkiye'nin tartışması gerekiyor. STK'ların iş dünyasının daha güvenilir adımlar atmasını bekliyoruz. Daha güvenilir olan her alanda öne çıkıyor. Bu yüzden "Hayat Güvenilir Olsa" sözünü bu ayki sloganımız olarak belirledik" diye konuştu.

Etkinliğe medya dünyasının yanı sıra iş dünyasının da tanınan isimleri katıldı. Program Güvenilir Ürün Platformu'nun plaket töreninin ardından sona erdi. - İSTANBUL