Türkiye’de internetten erkekler bilgisayar ve elektronik, kadınlar ise giyim malzemesi alıyor

29.08.2019 08:30

Türkiye'de internet üzerinden yapılan alışveriş oranı hızla yükseliyor. İnternettenmal veya hizmet siparişi verme yüzdesi 2009'da 11,8 iken bu oran 2019 yılında yüzde 34,1 oldu. Peki, Türkiye'de insanlar internetten ne satın alıyor? Alışveriş erkek ve kadınlara göre nasıl değişiyor?



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması'na göre internetten alışverişlerde yüzde 67,2 ile en çok "giyim ve spor malzemeleri" siparişi veriliyor. Bunu sırasıyla "seyahat ile ilgili diğer faaliyetler" (yüzde 31,7), "gıda maddeleri ile günlük gereksinimler" (yüzde 27,4) ve "ev eşyası" (yüzde 26,9) takip ediyor. Elektronik araç satın alanların oranı yüzde 20,3 ve kitap, dergi, gazete alanların oranı ise yüzde 20,2. En az ise yüzde 3,3 ile "e-öğrenme araçları." Euronews.com'da Görüntüle