Türkiye'de İnternet Tüketicileri Parayı Kitaba ve Müziğe Yatırıyor

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG'nin araştırmasına göre internet alışverişinde ABD ve Batı Avrupa'yla yarışır hale gelen Türkiye'de tüketiciler 2016 yılında internet üzerinden en çok kitap ve müzik kategorisinde alışveriş yaptı.



KPMG, 51 ülkede 18 bin 430 tüketiciyle gerçekleştirdiği Küresel İnternet Tüketicileri Raporu ile 2017'de 2.4 trilyon dolarlık hacme ulaşması beklenen küresel e-ticareti araştırdı. KPMG Küresel İnternet Tüketicileri Raporu, yaşları 15 ile 70 arasında değişen ve son 12 ay içerisinde internetten en az bir ürün satın almış kişilerle yapıldı.



İnternetten alışveriş yapan tüketicilerin davranış, tercih ve tutumlarını inceleyen araştırmaya Türkiye'den de 273 tüketici katıldı. E-ticaretin hızla büyüdüğünü gösteren araştırmaya göre Türkiye internet alışverişinde parayı en çok kitap ve müziğe harcadı. Bunu elektronik/bilgisayar, aksesuar, gıda, oyuncak/oyun/video oyunları, kadın ayakkabı/giyim ve spor malzemeleri kategorileri izledi.



Araştırmayı değerlendiren KPMG Pazarlama ve İş Geliştirme Lideri Sinem Cantürk, "Türkiye'den araştırmaya katılan internet tüketicilerinin yılda ortalama 15 internet alışverişi yaptığı ortaya çıktı. Bu oran Amerika-Batı Avrupa'nın biraz altında olsa da gelişmiş ülkelerle yarıştığımız anlamına geliyor. Türkiye, Doğu Avrupa, Ortadoğu, Latin Amerika ve Afrika'nın ise üzerinde yer aldı. Asya bu konuda açık ara lider konumda. Asya ülkelerinde internet alışverişini temel tercih sebebi ise tüketicilerin şehirlerdeki ve alışveriş merkezlerindeki kalabalıktan kaçma isteği olarak belirlendi" dedi.



ABD, Endonezya ve Türkiye aksesuarla öne çıktı



Bölgelere göre en çok satılan ürünlerin farklılık gösterdiğini belirten Cantürk, şöyle devam etti: "Avustralya ve Belçika en çok internetten şarap alırken, ABD, Endonezya ve Türkiye'de aksesuar ürünlerinin öne çıktığı anlaşıldı. Hindistan, Rusya ve BAE telekomünikasyon ürünleri ve erkek ayakkabısı, Asya Pasifik, Rusya ve Orta ve Doğu Avrupa kozmetik, Brezilya ve Yunanistan ilaç ve sağlık bakım ürünleri, Afrika ve Ortadoğu ev eşyaları, İngiltere ve Çin market ürünleri, Finlandiya spor ürünleri, Fransa ise çocuk giyimi, oyuncak ve oyunları tercih etti."



Erkekler internet alışverişinde kadınları geçti



KPMG araştırmasından ezber bozan bir sonucun da çıktığını belirten Cantürk, "Lüks eşyaların yüzde 55'ini, elektronik eşyaların da yüzde 72'sini alan erkeklerin, bu ürünlerde kadınları internet alışverişinde geçtiğini görüyoruz. Erkekler ile kadınların internetten alışveriş yapma sıklığı birbirine çok yakın olsa da erkekler her bir işlemde ortalama 220 dolar harcarken kadınlar yaklaşık 151 dolar harcamışlar. Bunun başlıca nedeni, erkeklerin genellikle lüks eşya ve elektronik gibi daha yüksek fiyat dilimlerindeki ürünleri, kadınların ise genellikle kozmetik ve gıda gibi daha düşük fiyat dilimlerindeki ürünleri satın almış olmaları" şeklinde konuştu.



Internetten en çok alışverişi X kuşağı yapıyor



Cantürk, "İnternetten en çok X kuşağı (1966-1981) alışveriş yapıyor. Y kuşağı (1982-2001) yeni nesil internet tüketicisi olarak markaların gelecek planlamaları arasında yer alıyor" dedi.



Baby Boomers kuşağı şaşırttı



1946 ile 1965 arasında doğan Baby Boomers kuşağıyla ilgili araştırmadan ilginç sonuçlar çıktığını belirten Cantürk, "Dijital çağın ortalarında dünyaya gelen Y kuşağına kıyasla internetten alışverişe daha az meyilli olacaklarını düşünmek elbette mantıksız değil. Ancak, anketimize katılan Baby Boomers kuşağı tüketiciler internetten en az Y kuşağı kadar sık alışveriş yapmışlar. Ayrıca, Baby Boomers kuşağı her bir işlemde diğer iki kuşağın temsilcilerinden daha fazla para harcamışlar" dedi.



Küresel e-ticaret 2020'de 4.1 trilyon dolar olacak



2016'da 1,9 trilyon dolar olarak gerçekleşen küresel e-ticaretin 2017 sonunda 2.4 trilyon doları bulmasının beklendiğine dikkat çeken Cantürk, "Bu rakamın 2020'de 4.1 trilyon doları bulacağı tahmin ediliyor. 2016'da yüzde 8.7 olan e-ticaretin toplam perakendedeki oranı 2017'de yüzde 10, 2018'de yüzde 11.5, 2019'da yüzde 13 ve 2020'de yüzde 14.6 olacak" dedi.



KPMG 2016 Küresel İnternet Tüketicileri Raporu'ndan Türk tüketiciler ile ilgili dikkat çeken bazı başlıklar şöyle:



Araştırmaya katılan Türk internet tüketicileri yılda ortalama 15 kere internet alışverişi yapıyor.



Son 1 yılda, araştırmaya katılanların yüzde 50'si kitap/müzik, yüzde 40'ı elektronik/bilgisayar, yüzde 38'i aksesuar, yüzde 34'ü gıda ve yüzde 33'ü oyuncak/oyun/video oyunu, yüzde 25'i kadın ayakkabı/giyim ve yüzde 25'i spor malzemeleri alışverişi yaptı.



Erkekler en çok kitap/müzik (yüzde 49), elektronik (yüzde 46) ve ayakkabı (yüzde 37) satın alırken kadınlar kitap/müziğin (yüzde 50) ardından en çok ayakkabı (yüzde 47) ve kıyafet (yüzde 46) alıyor.



Tüketiciler alışverişlerini yüzde 70 kendisi için, yüzde 27'si aile üyeleri için, yalnızca yüzde 3'ü arkadaşları için yapıyor.



Alışverişlerin yüzde 40'ı yabancı orjinli marka/satıcı/internet sitesinden yapılmış.



Alışverişlerin yüzde 33'ü perakende web sitesi, yüzde 30'u sadece e-perakende, yüzde 20'si marka/üretici web sitesi üzerinden yapılmış.



Alışverişlerin yüzde 25'i bir gün içerisinde, yüzde 80'i ise bir hafta içerisinde düşünülüp gerçekleşti.



Alınan ürün yüzde 35 oranında internet mağazasında bulundu, yüzde 25 arkadaşlardan duyuldu, yüzde 20 ise sosyal medyada görüldü.



Ürün hakkında alışveriş öncesi kullanıcı yorumları yüzde 45 internet üzerinden, yüzde 55 markanın kendi sitesinden araştırıldı.



Tüketicilerin yüzde 66'sı alacakları ürün için maksimum 1 saat araştırma yaptı.



Alışverişte son karar verilirken yüzde 33 marka itibarı ve algısı, yüzde 25 fiyat düzeyi ve promosyon, yüzde 18 ürün özellikleri ile yüzde 15 internet yorumları etkili oldu.



Tüketicilerin yüzde 45'i güven duyduğu, yüzde 25'i ise en iyi fiyatı veren kanaldan ürününü aldı.



Bir internet alışveriş sitesine olan güven yüzde 65 bilinirliği ve itibarı, yüzde 60 hakkındaki yorumlar, yüzde 40 ise kullanıcı uyumlu, kolay ve bilgilendirici bir ara yüzü olmasına bağlanıyor.



İnternet alışverişlerinde, tüketicilerin yüzde 56 laptoplarını, yüzde 13 akıllı telefonlarını, yüzde 5'i tabletlerini tercih etti.



Laptop tercih edenlerin yüzde 55'i ürünü incelemenin ve ödeme yapmanın daha kolay olduğunu düşünüyor. Telefondan alışveriş yapanların yüzde 65'i her an yanında olduğu için bu yöntemi kullandığını söylüyor. Tabletten yapanlar ise yüzde 25 oranında markanın/perakendecinin kendi uygulamasını kullandığı için tercih ediyor.



Tüketicilerin yüzde 75'i mağazadayken, akıllı telefonundan aradığı ürünü kontrol ediyor. Bunun en büyük sebebi diğer kanallarla fiyat karşılaştırması yapmak.



Araştırmaya katılanların yüzde 67'si mağazaya gitmek yerine internetten alışveriş yapma nedenini, '7/24 alışveriş imkanı' diye açıklıyor. Yüzde 60'ı fiyatları karşılaştırabildiği için tercih ettiğini söylüyor. Yüzde 50'si zamandan tasarruf ettiğini belirtiyor. 7/24 alışveriş imkanının yanında kadınlar zamandan tasarruf etmek için internetten alışverişi tercih ederken erkekler fiyat karşılaştırabilme imkanına önem veriyor.



Mağazaya gidenlerin yüzde 60'ı ürünü görmek istiyor. Yüzde 20'si kişisel verilerini paylaşmak istemediği için mağazadan alışveriş yapıyor.



İnternet alışverişlerinin yüzde 93'ü kredi kartlarıyla yapılıyor.



İnternet tüketicilerinin yüzde 61'i internet perakendecilerinin müşteri bilgilerini korumaya (kişisel veriler), yüzde 33'ü marka hikayelerine, gıda ve ürün güvenliğine, toplum sağlığı ve yararına yani sürdürülebilir ve bir üretim ve tüketime odaklanılmasını istiyor.



