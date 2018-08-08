Türkiye'de İnternet Kullanımı Arttı

Türkiye'de 2018 yılının Nisan ayın itibariyle hanelerin yüzde 83,8'i evden internete erişim imkanına sahip oldu. Bu oran 2017 yılının aynı ayında yüzde 80,7 idi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı hanehalkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım araştırması verilerini açıkladı. Buna göre; bilgisayar ve internet kullanımı 2018 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla yüzde 59,6 ve yüzde 72,9 oldu. Bu oranlar 2017 yılında sırasıyla yüzde 56,6 ve yüzde 66,8 idi. Bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 68,6 ve yüzde 80,4 iken, kadınlarda yüzde 50,6 ve yüzde 65,5 oldu.

HER 10 HANENİN 8'İ İNTERNET ERİŞİM İMKANINA SAHİP Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 2018 yılı Nisan ayında hanelerin yüzde 83,8'i evden internete erişim imkanına sahip oldu. Bu oran 2017 yılının aynı ayında yüzde 80,7 idi.

GENİŞBANT İLE İNTERNETE ERİŞİM SAĞLAYAN HANELERİN ORANI YÜZDE 82,5 OLDU Genişbant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı 2018 yılı Nisan ayında yüzde 82,5 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 44,5'i sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu internet, fiber vb.) ile internete erişim sağlarken, yüzde 79,4'ü mobil genişbant bağlantı ile internete erişim sağladı. Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı önceki yıl yüzde 78,3'tü.

BİREYLERİN YÜZDE 45,6'SI E-DEVLET HİZMETLERİ KULLANDI Kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2017 yılı Nisan ayı ile 2018 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde interneti kullanan bireylerin 16-74 yaş grubu bireyler içerisindeki oranı yüzde 45,6 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2016 Nisan-2017 Mart) yüzde 42,4'tü. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme yüzde 41,7 ile ilk sırayı aldı.

İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPMA ORANI YÜZDE 29,3 OLDU İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2017 yılı Nisan ayı ile 2018 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 29,3 oldu. Önceki yılın aynı döneminde (2016 Nisan- 2017 Mart), bu oran yüzde 24,9 olarak gözlendi. Cinsiyete göre internet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 33,6 olarak gerçekleşirken kadınlarda yüzde 25 oldu. Bu oranlar bir önceki yılın aynı döneminde sırası ile yüzde 29 ve yüzde 20,9 oldu.

İNTERNETTEN EN ÇOK YÜZDE 65,2 İLE GİYİM VE SPOR MALZEMESİ SATIN ALINDI İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 65,2'si giyim ve spor malzemesi satın aldı. Bunu yüzde 31,9 ile seyahat bileti, araç kiralama vb. yüzde 26,8 ile ev eşyası (mobilya, oyuncak, beyaz eşya, vb; tüketici elektroniği hariç), yüzde 22,1 ile gıda maddeleri veya günlük gereksinimler ve yüzde 20,6 ile kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) takip etti. Giyim ve spor malzemeleri hem erkekler hem de kadınlar tarafından sırasıyla yüzde 55,9 ve yüzde 77,3 ile internet üzerinden en çok satın alınan ürün grubu oldu. Cinsiyete göre en az satın alınan ürün grubu ise erkeklerde yüzde 4,6 ile ilaç olurken, kadınlarda yüzde 2,8 ile oyun yazılımı, diğer bilgisayar yazılımı ve yazılım güncellemeleri oldu.

(İHA)