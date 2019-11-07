Türkiye'de internet kullanan yaşlı nüfusun sosyal medya kullanımı AB'li akranlarını ikiye katladı

07.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:43

Türkiye'de 65-74 yaş arası internet kullanıcıları, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindekilere göre sosyal medyaya daha fazla katılıyor. AB ülkelerinde aynı yaş grubundakilerse e-posta yoluyla iletişim için interneti kullanıyor.



Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, yaşlı nüfusun yaşamı üzerine güncel bir araştırma yayımladı. Çalışma, 65-74 yaş arası nüfusun internet ile ilişkisine de yer veriyor. Euronews.com'da Görüntüle