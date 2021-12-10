Türkiye'de insanlar umumi tuvaletleri kullanmak konusunda endişeli

Dyson, bu sene de gerçekleştirdiği küresel hijyen araştırmasıyla insanların tuvalet kullanımı, genel el hijyeni alışkanlıkları ve ortak kullanım alanlarıyla ilgili tutumlarına dair etkileyici sonuçlar ortaya koydu.

Dyson'dan yapılan açıklamaya göre, araştırmaya göre, Türkiye'de yaşayanlar el hijyeni konusuna fazlasıyla önem veriyor ve salgın koşulları devam ederken umumi tuvaletlerin kullanımı konusunda hassas davranıyor. Umumi tuvaletlerde yer alan geleneksel ve kirli hava yayan el kurutma makinelerini kullanmaya çekinen Türk katılımcılar, geleneksel teknolojiler yerine temassız el kurutması sağlayan ve temiz hava filtresine sahip son teknoloji cihazları tercih ediyor.

Kapalı ve ortak kullanım alanlarındaki hava kalitesi konusunda endişelerini belirten Türkiye'den araştırmaya katılan kişiler, iş yerlerinin yanı sıra okullarda da hava temizliğinin çok önemli olduğunu vurguluyor. Tek kullanımlık ürünlerin kullanımı konusundaysa ülkemizde eğitimle daha da artabilecek genel bir bilinç düzeyi olduğu görülüyor.

Dyson'ın geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği küresel hijyen araştırmasında ankete katılanların yüzde 84'ü, salgın başladığından beri günde 5 veya daha fazla kez ellerini sabun ve suyla yıkadığını söylemiş, katılımcıların çoğunluğu bu sayının günde 8 veya daha fazla olduğunu belirtmişti.

2021 yılında yapılan araştırmaya göre, günde 5 veya daha fazla kez el yıkayanların oranının dünya genelinde yüzde 74'e düştüğü görülüyor. Türkiye, yüzde 86'lık oranla Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra bu konuda en yüksek sonuca sahip üçüncü ülke konumunda yer alıyor. ABD, İspanya, Çin ve Singapur ise el yıkama sıklığındaki oranıyla 2020 yılı sonuçlarına göre alt sırada yer alıyor.

Araştırmada, halka açık tuvaletleri kullanmaktan endişe duyanların oranının hala yüksek olduğu görülürken; küresel olarak ankete katılanların yüzde 65'i 2021 yılının Temmuz ayında, halka açık bir tuvaleti kullanma konusunda bir önceki yıla göre daha fazla endişe duyduğunu söylüyor. Meksika, Tayvan ve Türkiye'de katılımcıların en az yüzde 80'i 2021 yılında bu konuda daha fazla endişeli olduğunu belirtiyor.

2020 yılı araştırma sonuçlarına bakıldığında, el kurutma makinelerinin kullanımıyla ilgili hijyen endişelerini artırmaya devam eden teknolojiler, geleneksel el kurutma makineleriyle daha fazla ilişkilendiriliyor ve bu endişeler alternatif bir makine seçimi ile önlenebilir durumda. İnsanlara el kurutma makinesi kullanırken en büyük çekincelerinin ne olduğu sorulduğunda, dünya genelindeki katılımcıların yüzde 32'si kirli havayla ellerini kurutmayı sebep gösterirken, yüzde 38'i fiziksel olarak düğmelere basmak zorunda kalmayı öne sürüyor. Ankete katılanların yüzde 45'i, el kurutma makinelerine, temiz havayla kurutma sağlayan, güvenilir hava temizleme filtrelerinin dahil edilmesi gerektiğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 57'si güven veren temassız teknolojilerin kullanılması gerektiğini söylüyor.

Her iki kullanıcı beklentisi de Dyson'ın HEPA filtreye sahip el kurutma cihazlarında sağladığı kriterler olarak dikkat çekiyor. Türkiye'den araştırmaya katılan kişilerin yüzde 80'i Dyson tarafından geliştirilen el kurutma makinelerini kullanmak konusunda kendini daha rahat hissediyor.

Katılımcıların yüzde 8'i el kurutma makinesini tuvaletin en hijyenik olmayan parçası olarak görüyor

Araştırma Türkiye'de 2021 yılı Temmuz ayında 18 yaş ve üstü 500 katılımcıyla gerçekleştirildi. Küresel araştırmaysa 20 ülkede toplamda 15 bin 100 kişiyle yürütüldü.

Araştırmanın Türkiye ayağında, katılımcıların sadece yüzde 8'i el kurutma makinesini tuvaletin en hijyenik olmayan parçası olarak görüyor. El kurutma makineleriyle ilgili en büyük endişelerse, yüzde 44 oranla elleri kirli havayla kurutmak (dünya ortalaması olan yüzde 32'den önemli ölçüde yüksek), yüzde 43 oranla fiziksel düğmelere basmak zorunda kalmak ve yüzde 39 oranla temizlik eksikliği olarak belirtiliyor. El kurutma makinelerinin özellikleri hakkında fikir bildiren katılımcıların yüzde 57'si temassız el kurutmanın, yüzde 57'si bakteri ve virüsleri öldüren hijyenik kaplamanın ve yüzde 52'si de hava filtrasyonunun önemli olduğunu düşünüyor.

2021 yılı araştırmasında katılımcılara tek kullanımlık ürünlerin çevre üzerindeki etkisi konusunda ne kadar endişe duydukları soruldu. Yüz maskeleri, eldivenler, tek kullanımlık bardaklar ve kağıt havlular gibi öğeleri dikkate almaları istendiğinde, 4 kişiden 3'ü, çevresel endişelerle yeniden kullanılabilir bardaklar, yıkanabilir maskeler ve el kurutma makineleri gibi daha sürdürülebilir çözümlere yönelinmesi gerektiğini dile getiriyor. Türkiye'den katılan kişilerin yüzde 85'i tek kullanımlık ürünlerin mevcut kullanımından rahatsızlık duyduğunu belirtiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kıdemli Mikrobiyolog ve Bilim İnsanı olan Dr. Salome Giao, el hijyeni konusunda daha fazla eğitime ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Nemli ellerin kuru ellere göre 1000 kata kadar daha fazla bakteri taşıyabildiğini biliyoruz. Elleri giysilere silmek ise giysiler temiz değilse yıkanan ellere bakteri geçirebileceğinden el yıkama sürecini tehlikeye atabilir." ifadelerini kullandı.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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