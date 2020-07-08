Türkiye'de İnceleme Başlatılan TikTok'tan Şaşırtan Açıklama! Popüler sosyal ağ uygulaması TikTok, veri ihlali gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından incelemeye inceleme altına alınmıştı.

Popüler sosyal ağ uygulaması TikTok, veri ihlali gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından incelemeye inceleme altına alınmıştı. Kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı ile çıkan haberler ve şikayetler üzerine resen inceleme başlatılan TikTok'dan resmi açıklama geldi. TikTok'un verdiği yanıt ise şaşırttı!

TikTok, sosyal medya kullanıcıları arasında son derece popüler. Hemen her gün bir TikTok haberi duyuyoruz. Geçtiğimiz hafta veri ihlali skandalı ile sarsılan TikTok'tan konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Türkiye'de de kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açıklarıyla ilgili olarak KVKK'nın resen inceleme başlattığı TikTok, Reddit üzerinden açıklama yaptı. Söz konusu veri ihlali iddialarının çoğunluğunun eski sürümlere ait olduğu belirtildi ve kullanıcılara en yeni sürümü kullanmaları önerildi. Tam açıklama şu şekilde:

TikTok Veri İhlali Açıklaması

Son haftalarda, TikTok'un güvenlik uygulamaları hakkında birtakım iddialar mevcut. Hepsini ciddiyetle ele alarak kapsamlı bir inceleme sürecindeyiz. Bu iddiaların birçoğunun hatalı veya geçmiş yıllarda uygulamanın eski sürümlerine ait durumları yansıttığını belirlemiş durumdayız.

Bilgi Güvenliği Başkanımız Roland Cloutier, TikTok'a karşı ispatlanmamış bazı suçlamalar hakkında detaylı açıklamalar yaptı. Genel yaklaşımımızın bir parçası olarak; birinci sınıf güvenlik firmalarını da dahil ettiğimiz bilgi güvenliği ekibimiz, güvenlik açıklarını kontrol etmek ve düzeltmek için detaylı bir süreç yürütüyor.

TikTok, kullanıcılarımızın gizliliğine saygı göstermeyi ve uygulamamızın nasıl çalıştığı konusunda topluluğumuza karşı şeffaf olmayı taahhüt eder. Karşımıza çıkan güvenlik sorunlarının önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyor, ve kullanıcılarımıza en iyi uygulama deneyimini yaşayabilmeleri için TikTok'un son sürümünü kullanmalarını öneriyoruz.

Kaynak: Tamindir