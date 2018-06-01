Türkiye'de İmara Aykırılık Teşkil Eden Yapı Yüzde 60'lar Civarında"

Özhaseki, "Tam olarak bilinmemekle beraber 26 milyon 358 bin bağımsız birim var. Bunların ne kadarı imara uygun ya da imara aykırılık teşkil ediyor konusuna gelince, bu büyükşehirlerimizde yüzde 70-80'e ulaşıyor. Türkiye'de imara aykırılık teşkil eden yapı sayı yüzde 60'lar civarında." dedi.