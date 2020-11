Türkiye'de ilk...Yolcu otobüslerinde korona virüse karşı en güncel projeyi ürettiler

Bursalı bir firma, korona virüs tedbirlerine 1+1+1 koltuklu yolcu otobüsü projesiyle destek verdi.

Bursalı bir firma, korona virüs tedbirlerine 1+1+1 koltuklu yolcu otobüsü projesiyle destek verdi. İlk otobüsün sefere başlaması sebebiyle Şehirlerarası Bursa Terminali'nde tören düzenlendi.

Korona virüs salgını sebebiyle şehirlerarası otobüs taşımacılığı büyük yara alırken, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu otobüsler için çözüm Bursalı bir firmadan geldi. Şehirlerarası yolculuklarda konforun adını değiştiren proje, Bursalı Karoser firması tarafından bulundu. Türkiye'de ilk ve tek olan 1+1+1 Şehirlerarası yolcu otobüsü, Türkiye'ye örnek olacak.

Türkiye'de rahat olarak bilinen 2+1 uygulamasını şimdi ise 1+1+1'i hayata geçirdiklerini belirten Formenler Karoser temsilcisi Sedat Türk, "Salgın sebebiyle ihtiyaç duyulan sosyal mesafe üzerine çalışıyorduk. Daha sonra böyle bir üretim yapabileceğimize karar verdik. 1 ay gibi bir sürede çalışmamızı ortaya koyduk. Otobüs camiası, ikili koltuğu aynı aile dışında kimseye veremiyor. Böyle bir projeyle bizde onların müşteri kapasitesini arttırmış olduk" dedi.

Korona virüsten salgınıyla birlikte ne yapılabilir diye araştırmalara başladıklarını belirten My Comfort yetkilisi Arafat Kaya, "8 ay önce bu projeyi düşündüm. Otobüs firmalarının şikayetlerini dinledim. Fikrimi diğer çalışma arkadaşlarımla paylaştım. Daha sonra ise projeyi hayata geçirdik. Amaç vatandaşın ve otobüslerin sağlıklı bir şekilde yolculuk yapabilmesiydi. Bunu da başarmış olduk. Umarım Türkiye'ye hayırlı uğurlu olur. Bu sistem ile otobüsler artık yüzde 100 kapasiteyle gidebilecek. Yolcu firmaları şu an yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor. Bu koltuk sistemiyle herkes birbirinden bağımsız. Biz bütün yetki belgelerini aldık. 2+2 otobüslerde yolcu kapasitesi, 46 kişiyken 2+1 otobüslerde bu sayı 40'a düşüyor. Ancak bunları da korona virüs salgınında tekerli oturttuğumuzda 27 kişiye tekabül ediyordu. Şimdi bu 1+1+1 otobüste ise 38 kişiyi taşıyabiliyoruz. Koltuklar bir birinden de bağımsız bir şekildedir. Yurt dışından bile şu anda buna bir talep var. Dünyada örnekleri var. Ama uygulanmamış. Bizim bu projemizi görenler bir an önce sahip olmak istiyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı