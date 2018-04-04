Türkiye'de İlk Olacak! Ay Yıldız Şeklinde Cami Yükseliyor
Sivas Belediyesi tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk ay yıldız şeklindeki camisi, hayırseverlerin desteği ile yükseliyor.
Sivas Belediyesi tarafından projelendirilip 10 Ekim 2017 tarihinde yapımına başlanılan Ay Yıldız Camisi hayırseverlerin desteği ile yükseliyor. 7 bin metre kare kapalı alan ve 8 bin 400 kişi kapasiteli olarak planlanan cami tamamlandığında Sivas'ın simgelerinden bir tanesi olacak. Ay yıldız şeklinde tasarlanan cami, bu özelliği ile de Türkiye'de bir ilk olacak.
HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİ İLE YÜKSELİYOR
Ay Yıldız Camisi hayır severlerin destekleri ile yükseliyor. Son olarak Ali İçir isimli hayır sever ailesi ile birlikte Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret edip cami için 6 bin lira bağışta bulundu. Başkan Aydın yaptığı açıklamada, "Ayyıldız Cami, vatandaşlarımızın destekleriyle kısa zamanda tamamlanacak. İçer ailesine destekleri için teşekkür ediyorum." dedi. İçer ailesi adına söz alan Nurhan İçer ise, cami projesinin özgün mimarisiyle kalıcı bir eser olacağını ifade ederek bu önemli yapıya katkı sağlamak ve aile efradı için hayırda bulunmak üzere bağış yaptıklarını belirtti.
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Gonyali kemalist dostum bu gayrimüslimler gerizekalımı banamı öyle geliyo haberde iş adamları yaptırdı diyo devlet demiyo müslüman bi iş adamının buda heykeli yaptırmas gibi bişe kilise yaptırmak avrupada cami yapmayı boşver yakıyolar biz en azından kiliselerinizi yakmıyor rahat bi şekilde dininizi yaşamanıza izin veriyoruzCevap Yaz Yayından Kaldır
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Fabrika yapın iş lazım millet aç!!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ben batıdaki camı yangınlarını görüyorum bı araştırma sonucu turk mılletının bır kere bıle ne kılıseye nede başka dın/mezhep ibadethanelerine saldırı yapmadığını gordum senın bu yazdığın başka bısey bızdekı kan onu bıze yaptırmaz hocam az realist ol efendi efendi yaşa yada batıya git orda yaşa ayrıca bu cumlelerı yazabilmek ıcın mustafa kemal paşanın adını kullanmanıza gerek yok cok komık duruma düşüyorsunuz..Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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cami yap oyları kapCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Elazığ Fırat Üniversitesi Camisine bakıp öyle karsiar verseydiniz ilk ve tek olduğunaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır