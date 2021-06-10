Türkiye'de ilk "Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi" projesi Alanya'da başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'de ilk "Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi" projesi Alanya'da başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'de ilk "Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi" projesi Alanya'da başladı Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından "Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi" projesi Türkiye genelinde ilk kez Kaymakamlığın desteğiyle...

Türkiye'de ilk "Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi" projesi Alanya'da başladı

ANTALYA - Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından "Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi" projesi Türkiye genelinde ilk kez Kaymakamlığın desteğiyle Alanya'da başlatıldı.

Görevlendirilen trafik timleri Alanya İlçesinde faaliyet gösteren moto-kuryelere güvenli sürüş eğitimi verdi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği emrinde görevli motosikletli trafik tim komutanı J.Asb.Üçvş. Ayten Bircan Arat ve J.Asb.Kd.Çvş. İlkay Yılmaz Rişvan tarafından 8 Haziran Salı günü Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde 30 kadın motosiklet sürücüsüne "Güvenli Sürüş " eğitimi verildi.

Sürücülere başta trafik kuralları olmak üzere, motosiklet hakimiyeti, çevre kontrolü, durma, duraklama ve frenleme konularında eğitim verildi. Ayrıca eğitim sonrası kadın motosiklet sürücülere sürüş esnasında kullanmaları gereken koruyucu kıyafet ile motosiklet ekipmanları tanıtıldı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ilerleyen tarihlerde başta kadın sürücüler olmak üzere motosiklet kullanıcılarına "Güvenli Sürüş " eğitimi verilmesini planlıyor.

Türkiye'de ilk 'Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi' projesi Alanya'da başladı
Türkiye'de ilk 'Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi' projesi Alanya'da başladı
Türkiye'de ilk 'Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi' projesi Alanya'da başladı
Türkiye'de ilk 'Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi' projesi Alanya'da başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çifte cinayet! Kocasını ve görümcesini başından vurdu
Çifte cinayet! Kocasını ve görümcesini başından vurdu
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çeken çeteye pazarlık masasında operasyon
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çeken çeteye pazarlık masasında operasyon
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Tan Taşçı Sarp Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Rıza Çalımbay Roland Garros Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'de ilk "Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi" projesi Alanya'da başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 11:09:30. #1.16#

title