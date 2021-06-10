Türkiye'de ilk "Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi" projesi Alanya'da başladı

Türkiye'de ilk "Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi" projesi Alanya'da başladı Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından "Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi" projesi Türkiye genelinde ilk kez Kaymakamlığın desteğiyle...

Türkiye'de ilk "Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi" projesi Alanya'da başladı

ANTALYA - Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından "Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi" projesi Türkiye genelinde ilk kez Kaymakamlığın desteğiyle Alanya'da başlatıldı.

Görevlendirilen trafik timleri Alanya İlçesinde faaliyet gösteren moto-kuryelere güvenli sürüş eğitimi verdi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği emrinde görevli motosikletli trafik tim komutanı J.Asb.Üçvş. Ayten Bircan Arat ve J.Asb.Kd.Çvş. İlkay Yılmaz Rişvan tarafından 8 Haziran Salı günü Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde 30 kadın motosiklet sürücüsüne "Güvenli Sürüş " eğitimi verildi.

Sürücülere başta trafik kuralları olmak üzere, motosiklet hakimiyeti, çevre kontrolü, durma, duraklama ve frenleme konularında eğitim verildi. Ayrıca eğitim sonrası kadın motosiklet sürücülere sürüş esnasında kullanmaları gereken koruyucu kıyafet ile motosiklet ekipmanları tanıtıldı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ilerleyen tarihlerde başta kadın sürücüler olmak üzere motosiklet kullanıcılarına "Güvenli Sürüş " eğitimi verilmesini planlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı