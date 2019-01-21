Türkiye'de İlk Korumalı İşyeri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Glütensiz Bir Başka Kafe, Türkiye'de yerel yönetimlerin hayata geçirdiği ilk korumalı işyeri oldu.

9 zihinsel ve ruhsal engellinin istihdam edildiği kafede, çölyak hastaları ve glütensiz beslenmeyi tercih edenler için ekmekler, kurabiyeler, yaş pastalar, pizzalar, hamburgerler ve içli köfte üretiliyor.

Büyükşehir,"Gönül Belediyeciliği" anlayışı doğrultusunda önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

Açtığı Glütensiz Bir Başka Kafe'yle, işgücü piyasasında çalışma imkanı kısıtlı olan zihinsel ve ruhsal engellilere istihdam ortamı oluşturdu. Kafe, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından alınan Korumalı İşyeri Statü Belgesi ve İŞKUR Hibe Programı ile desteklenerek, engellilerin istihdamına yönelik sağlanan sosyal işletme modelinin en güzel örneklerinden biri oldu.

Kafeyle, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonla, edindikleri deneyimlerin kullanılması, sorumluluk duygusunun gelişmesi ve üreten bireyler haline gelmesi amaçlandı.

Çölyak hastaları için özel üretim

Glütensiz gıda temininde zorlanan çölyak hastaları ve glütensiz beslenmeyi tercih eden bireyler için uygun gıdalar tüketebilecekleri ayrıcalıklı bir mekan sunan kafe, normal besinlerden ayırt edilemeyen özellikte ekmekler, kurabiyeler, yaş pastalar, pizzalar, hamburgerler, içli köfte ve çiğköfteler üretiyor.

Onlar çok mutlu

Kafede istihdam edilen engelliler, kendilerine böyle bir imkan tanıyan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek, kafede çalıştıklarından dolayı mutluluklarını dile getirdi. Yaşam boyu devam eden tek gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hastalığı, bağırsakları tahriş eder ve bağırsakların küçülmesine yol açar. Tedavisi olmayan hastalık, sadece sıkı bir glütensiz diyetle etkisi azaltılıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA