Türkiye'de ilk kez Odunpazarı'nda

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile hayata geçirilen dijital proje ile Odunpazarı Belediyesi'ne inşaat ruhsat başvuruları artık, dijital ortamda yapılacak. Türkiye'de ilk olan bu uygulama ile hem işlemler hızlanacak hem vatandaşlar belediyeye gelmeden inşaat ruhsat başvurularını günün her saatinde elektronik ortamda yapabilecek. Ayrıca kâğıt israfı engellenecek ve de işlemler şeffaf olarak yürütülecek.

Dijital belediyecilik alanında birçok önemli çalışamaya imza atan Odunpazarı Belediyesi, artık inşaat ruhsat başvuru işlemlerini de elektronik ortamda yürütecek. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile hayata geçirilen dijital uygulama aynı zamanda Türkiye'de ilk olma özelliği de taşıyor.

Odunpazarı Belediyesi'ne inşaat ruhsat başvurusu yapan proje müellifleri, müteahhit firmalar ve yapı denetim şirketleri, bundan sonra işlemlerini elektronik ortamda yürütecek. İnşaat ruhsat başvuru evrakları ve projeler dijital ortamda Odunpazarı Belediyesine gönderilecek, tüm kontroller dijital ortamda yapılacak, varsa eksiklikler veya düzeltmeler ilgililere anlık SMS ve e-posta aracılığıyla bildirilecek. Yapılan düzeltmeler veya giderilen eksiklikler yine dijital ortamda yapılan program aracılığıyla belediyeye gönderilecek. İnşaat ruhsatı düzenlenene kadar tüm süreçler belediyeye gitmeden dijital ortamda program üzerinden devam edecek. Böylece hem işlemler hızlanacak hem vatandaşlar belediyeye gelmeden inşaat ruhsat başvurularını günün her saatinde elektronik ortamda yapabilecek. Bir yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olan bu proje ile aynı zamanda kâğıt israfı engellenirken, işlemler de şeffaf bir ortamda yürütülecek.

SİSTEME NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Odunpazarı Belediyesi'ne inşaat ruhsat başvuru yapmak isteyen proje müellifleri, müteahhit firmalar ya da yapı denetim şirketleri, https://e-imar.odunpazari.bel.tr/Portal adresini kullanarak ya da www.odunpazari.bel.tr adresinde bulunan 'Online İşlemler' sekmesinden sisteme giriş yapabilir. Açılan sayfada faaliyet alanına göre üyelik başvurusu oluşturabilmek

için 'Üye Olmak İstiyorum' butonunun tıklanması gerekiyor. Ardından açılan Portal Başvuru Formu Sayfasında ise ilgili alanlar doldurulduktan sonra kaydet butonu tıklanarak doldurulan

bilgilerin kaydedilmesi gerekli. Kaydet botunu tıklandıktan sonra vatandaşların cep telefonuna doğrulama kodunu gönderilecek. Bu kodu sisteme giren vatandaşların, ardından da "onayla" butonunu tıklaması gerekiyor. Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra Yıllık Portal Kullanım Ücretinin ödenmesi gerekiyor. Yıllık Portal Kullanım ücretini https://ebelediye.odunpazari.bel.tr/tr-tr/uyelik/oturum-ac adresinden ödemek mümkün.Ödeme yapıldıktan sonra belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile https://e-imar.odunpazari.bel.tr/Portal/ adresinden sisteme giriş yapılabilir.

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