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Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de uygulamaya konuldu: Çiftçilere özel MOBEK projesi

- Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de uygulamaya konuldu: Çiftçilere özel MOBEK projesi Kırıkkale'de 'mobil tarım' uygulaması tanıtıldı Hububat hasat sezonu başladı Kırıkkale'de çiftçi ve üreticilerin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında karşılanması amacıyla Mobil...

24.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:26

- Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de uygulamaya konuldu: Çiftçilere özel MOBEK projesi

Kırıkkale'de 'mobil tarım' uygulaması tanıtıldı

Hububat hasat sezonu başladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de çiftçi ve üreticilerin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında karşılanması amacıyla Mobil Tarım Hizmet Ekibi projesi hayata geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tüm birimlerin duyuruları, çalışma konuları, faaliyetleri, iletişim bilgileri gibi tüm içeriğe hızlı bir şekilde ulaşılabilecek ve bildirimler ile tarım gündemi anlık takip edebileceği 'mobil tarım' uygulaması, Kırıkkale'de ilk kez oluşturulan Mobil Tarım Hizmet Ekibi tarafından çiftçi ve üreticilere tanıtımı yapıldı. 7 gün 24 saat esasıyla görev yapacak MOBEK, teknik ve sağlık hizmetlerinde konusunda uzman 27 personel çalıştığı bildirildi. Çelebi ilçesine bağlı Tilkili köyünde düzenlenen Buğday hasadı açılış töreninde konuşan Vali Yunus Sezer, çiftçi ve üreticilerin ekonomik gelirlerinin daha da artması ve bu konuda desteklenmesi amacıyla MOBEK projesinin hayata geçtiğini söyledi.

"Çiftçilerimizin gelirini daha da artacağını"

Sezer, "Kırıkkale hububatın yoğun bir şekilde ekildiği illerimizden birisi. Bizim bölge olarak hububat ekimi çok fazla miktarda yapılıyor. Alternatif tarım ürünlerine daha yeni yeni geçiyoruz. Bu konuda da Tarım İl Müdürlüğümüzün büyük bir gayreti var. Alternatif tarım ne kadar yaygınlaşırsa hem sulu tarım olarak hem seracılık olarak hem meyve bitkileri olarak çiftçilerimizin gelirini daha da artacağını biliyoruz bu konuda da destekleme çalışıyoruz" dedi.

"Çiftçimizin ulaşabileceği sorumlu bir arkadaşımız olacak"

MOBEK ekibinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacaklarını ifade eden Vali Sezer şunları kaydetti:

"Bu projeyi şunun için önemsiyoruz. Bütün çiftçilerimiz şu serzenişte bulunuyorlar. 'Biz tarlamıza ne ekeceğiz, verimimizi nasıl daha yukarılara çıkartacağız, biz doğru dürüst muhatap bulamıyoruz' şeklinde bizlere serzenişleri oldu. Aslında bu kanallar açık ama biz yeterince kendimizi anlatamıyoruz çiftçilerimize. Dolayısıyla Kırıkkale olarak Mobil Tarım Ekiplerini oluşturduk. Arkadaşlarımız 24 saat sahada olacaklar. Her çiftçimizin ulaşabileceği sorumlu bir arkadaşımız olacak. İstediği zaman tarlasının başına gidecek. İstediği zaman hayvanlarının yanına gidecek. Neye ihtiyacı var desteklerden bilgilendirme yapacak. Toprağını analiz gerekiyorsa orada analizini yapacak. Toprakta hastalık varsa bu hastalığı çiftçimizle beraber bilgilendirme yoluyla ve geliştirecekleri yöntemlerle dolayısıyla arkadaşlarımız güzel bir projeye imza atacaklar. Bu proje inşallah çiftçilerimize faydalı olur. Bir sene emek harcanıyor, ürün elde etmek için para harcanıyor. Bizim bütün gayemiz bütün çabamız daha fazla fayda elde edebilmek. Daha fazla çiftçimizin kazancı olsun."

Kent genelinde 2020 yılı toplam hububat ekili alan 156 bin 481 hektar olduğu, 44 bin 136 hektarı arpa, 112 bin 346 hektarlık kısmını ise buğday olduğu belirtildi. Biçerdöver ile hububat hasadının 2020 yılı için 7 Ağustos tarihinde sona ereceği bildirildi.

Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de uygulamaya konuldu: Çiftçilere özel MOBEK projesi

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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