Türkiye'de ilk kez Kilis zeytinyağında Omega-7 yağ asidi bulundu
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Türkiye'de ilk kez Kilis zeytinyağında Omega-7 yağ asidi bulundu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Türkiye'de ilk kez Kilis zeytinyağında Omega-7 asidi bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de ilk kez Kilis zeytinyağında Omega-7 yağ asidi bulundu
18.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:13

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Türkiye'de ilk kez Kilis zeytinyağında Omega-7 asidi bulunduğunu söyledi.

'Berlin Global Olive Oil Awards - 2020' yarışmasında Altın Madalya ödülü alan Kilis zeytinyağı üzerine bilimsel araştırmalar devam ediyor. Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında Oylum Höyükte yürütülen kazılarda bulunan 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdekleri bulundu. 4 bin yıllık zeytin çekirdekleri ile Kilis'e özgü yağlık zeytinin aynı genlere sahip olup olmadığını belirlemek için bilimsel araştırma başlatıldı. Genlerin aynı olduğunun bilimsel olarak ispatlanması halinde, bilinen zeytincilik tarihinin değişecek. Hatay'daki Zeytin Araştırma Enstitüsünde 4 bin 500 yıl önceki zeytin çekirdeği inceleniyor.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, ekibi ile birlikte, 5 yıl önce zeytinyağı ile ilgili çalışmaya başladıklarını ifade ederek, "Kilis ve çevresinde 4 bin 500 yıldan bu yana zeytin üretiminin yapıldığı tarihi belgelerle kanıtlanmıştır. Oylum Höyükte yapılan kazılarda 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdekleri bulundu. Tüm dünyada Kilis Yağlık Zeytin çeşidi olarak tanınan Tarım ve Orman bakanlığından tescillenmiş, zeytin ağacımız var. Kilis ve çevresinde asırlık zeytin ağaçlarını görebiliyorsunuz. Bu zeytin ağaçları çok geniş aralıklarla dikiliyor. Her hangi, bir sulama, gübreleme, ilaçlama uygulanmıyor, tamamen Doğal ve organik bir şekilde yetiştiriliyor. Kilis'te hem sofralık hem yağlık olarak tüketiliyor. Kilis'te yaklaşık 5 milyon adet zeytin ağacı var. Bunun 4 milyon tanesi yağlık çeşitlerdir" dedi.

"Kilis zeytini dünyada yağ oranı açısından lider"

Şekeroğlu, Kilis Zeytinyağının Türkiye'de ve dünyada en fazla yağ veren çeşidi olduğunu belirterek, "Yüzde 40'lara kadar, hatta yüzde 45'lere kadar yağ alabiliyorsunuz. Tabi bunun yanında Kilis zeytinyağı kendine has aromasıyla Türkiye'de ve dünyada bilenen bir zeytinyağıdır. Hatta geçen ay içerisinde 'Berlin Global Olive Oil Awards - 2020' yarışmasında Altın Madalya ödülü aldı. İtalya'da yapılan bir yarışmada, farklı ve zengin meyve aroması ile üstün kalite ödülü aldı" şeklinde konuştu.

"Türkiye ve Avrupa'da ilk kez Omega-7 yağ asidi bulundu"

Kilis zeytinyağı ile ilgili derinlemesine araştırmalar yapıldığını vurgulayan Şekeroğlu, "Eylül ayının ortasından Aralık ayının 15'ine kadar zeytinleri hasat ettik. Yağ oranı ve yağın bileşimini inceledik. Bu çalışmalar sonucunda gerçekten çok güzel sonuçlara ulaştık. Bunlardan en birincisi Kilis zeytinyağında diğer zeytinyağlarına göre farklı olarak değişik Omega-7 yağ asitlerini tespit ettik. Şu zamana kadar Omega-7 yağ asitlerinden Gadoleik ve Palmitoleik yağ asitleri biliniyordu. Palmitoleik asit aslında şifalı yönleriyle gündemde olan yalancı iğdenin yağına bulunuyor. Yalancı iğde oldukça faydalı bir bitki, yalancı iğde hem kozmetikte, hem tıp alanında yoğun bir şekilde kullanılıyor. Biz Kilis zeytinyağında yüzde 1-1.5 oranında Palmitoleik asit tespit ettik. Bunun dışında, Kilis yağlık zeytin ağaçlarından erken hasat ve soğuk sıkım ile elde ettiğimiz natürel sızma zeytinyağında biz Omega-7 yağ asitlerinden Paullinik asidi Türkiye'de ilk kez bulduk. Bu yağ asidi oldukça kıymetli olan yine bir Omega-7 yağ asitlerindedir. Bu yağ asidinin özelliği şudur, Güney Amerika'dan özellikle Brezilya'da üretimi yapılan Guarana bitkisi var. Guarana bitkisinin yağındaki belirteç yağ yüzde 7 oranında Paullinik asittir. Guarana, şu anda ilaç sanayisinde, kozmetik sanayisinde ve içecek sanayisinde yoğun olarak kullanılan bir bitkidir. Kilis zeytinyağının Avrupa'da tescil edilmesinin nedeni, yoğun meyve aroması ve baharat tadıdır. Bu aromanın ve tadın Paullinik asitten kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Kilis zeytinyağının ön plana çıkarılmasında 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un çok ciddi destekleri var. Valimizin, vekillerimizin, belediye başkanımızın, sivil toplum örgütlerinin destekleri esirgenemez" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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