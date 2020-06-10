Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi.
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Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi.

10.06.2020 09:06 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:14

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi...Yolcular yemek siparişlerini QR koduyla verecek

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda alınan yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında yolcular yiyecek içecek siparişini QR kodu ile verecek. Yolcular ödemelerini QR kodu ile verebilirken, siparişlerde tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık verilecek.

Yurt dışı uçuşlarının başlamasına kısa bir süre kala Türkiye'de ilk kez uygulanan QR kodu ile yiyecek içecek siparişi İstanbul Havalimanı'nda uygulanmaya başladı. Yolcular İstanbul Havalimanı'nda BTA Yiyecek İçecek Hizmetleri restoranlarında yemek yiyen yolcular siparişlerini QR kodu ile verecek.

"Yolculara yiyecek içecek kapalı kaplarda verilecek"

İstanbul Havalimanı'nda bulunan BTA Yiyecek İçecek Hizmetleri restoranlarında yolcuların ve çalışanların sağlığını düşünerek tüm önlemleri aldıklarını söyleyen BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri İşletme Müdürü Kazım Çil, "Misafirlerimizi birimlere girdiği andan itibaren bilgilendirme panoları ve el dezenfektanları ile misafirlerimize iletmiş oluyoruz. Aldığımız tüm siparişleri çalışanlarımız gıda güvenliği zincirini bozmadan ürünleri hazırlayacak. Misafire ulaşana kadar ürünler tek kullanımlık kapta ve kapalı kapta servis edilecek. Misafirin gözü önünde kap açılacak ve misafir tükettikten sonra imha edilecek. Misafirlerimiz birimlere girdikten sonra olası bir sıra için sosyal mesafeyi bilgilendiren stickerlerle sosyal mesafeyi koruyacaklar. Tüm salonda sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenleme yapıldı. BTA olarak korona virüs kapsamında hem çalışanlarımız hem de misafirlerimizin sağlığını korumak için aldığımız tedbirleri en üst seviyeye çıkardık. Tüm çalışanlarımız hijyeni sağlanmış servis araçlarına binecek. Çalışanlarımızın sağlığını korumak için tüm önlemleri aldık. Çalışanlarımızın çalıştıkları süre içerisinde kullandıkları üniformalar maskeler ve siperlikler belli aralıklarla değiştirilecek" dedi.

"Yemekler tek kullanımlık kaplarda verilecek"

Yolculara yemeklerin tek kullanımlık kaplarda verileceğini söyleyen Çil, "Servis edeceğimiz kaplar atılabilir ve tek kullanımlık olacak. Tek kullanımlık kaplarda ürünler tek porsiyon olarak servis edilecek. Kullanımın ardından bu kaplar atılacak. Misafirlerimize tek kullanımlık çatal bıçak ve ıslak mendil vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Yolcular QR kodu ile sipariş verecek"

Türkiye'de ilk kez QR kodu ile sipariş menü uygulaması İstanbul Havalimanı'nda bulunan BTA restoranlarında başladı. Yolcular ve çalışanların daha az temas etmesi için yapılan bu uygulamayı başlattıklarını söyleyen Çil, "Misafirlerimizin ödeme esnasında çalışanlarımızla arasında ki mesafeyi korumak için, QR kodlu menü ödemelerine başladık. Misafirlerimiz birimlerimize girerken ana panodaki QR kodlarını okutarak hem menüye Türkçe, İngilizce veya istedikleri dilde menüye ulaşabilecek ve oradaki fiyatlandırmayı görecek ve oradaki QR kodlu menü üzerinden de sipariş verebilecek. Siparişi daha sonra bizler hijyen standartlarında servis ettikten sonrada yine QR kodu üzerinden ödeme yapabilecek. Aplikasyon ve akıllı telefon kullanamayan tüm misafirlerimiz içinse tek kullanımlık menü servis edeceğiz. Tek kullanımlık menüleri de misafirimiz bir kez dokunduktan sonra imha edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"QR kodu ile nasıl sipariş verecekler"

Yolcuların QR kodunu kullanarak çok rahatlıkla sipariş verebileceklerini söyleyen Çil, "Misafirlerimiz girişteki panolardan veya oturdukları masalarda bulunan QR kodlarını okutarak menüye sahip olacak. Ürünlerini oradan seçip sipariş verebilecek. Verdikleri sipariş anında bar veya mutfağa düşecek ayrıca mutfağa bilgilendirme gelecek. Mutfaktaki arkadaşlar ürünü hazırlayacak. Okuttukları QR kodu ile bizler masa bilgilerine ulaşacağız. Bu işlemin ardından mutfakta ki elemanlarımız siparişi hazırlayacak, servis elemanlarımız servis edecek. Misafirimiz isterse yine akıllı kodu ile sistemden ödemesini de yapabilecek. Yada temassız kredi kartı ile ödeme yapabilecek" Diye konuştu.

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi.

Kaynak: İHA

Manşet

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