Türkiye'de ilk kez halk oyunları şampiyonası yaylada yapıldı

ARTVİN - Artvin'in Kafkasör yaylasında ilk kez düzenlenen halk oyunları şampiyonası nefes kesti. Şampiyonada 19 farklı ilden, 23 kulüp katıldı.

Türkiye Halk oyunları federasyonu tarafından düzenlenen "Kulüpler arası büyükler halk oyunları şampiyonası" Artvin'in Kafkasör yaylasında başladı. 39. kez düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen halk oyunları yarışmalarına 19 ilden, 23 kulüp kıyasıya mücadele etti.

Bin 200 rakımlı Kafkasör yaylasında önceden hazırlanan sahneye sırayla çıkan ekipler hünerlerini sergiledi. Vatandaşlar ise şampiyonayı çimlere oturarak izledi.

Artvin Belediye Başkanı Dermihan Elçin açılışta yaptığı konuşmasında, "Kafkasör festivalimiz kapsamında yaylada ilk defa kültürümüzün kaynaşması, geleneğimizi devam ettiren halk oyunlarımızın büyükler halk oyunları yarışmasını düzenliyoruz. Yarışmanın yapılmasında katkı sağlayan herekse teşekkürlerimi sunuyorum. Festivalimizin bugün ikinci günündeyiz festivalimiz yarın kültürel mirasımız olan boğa güreşlerimizle devam edecektir. Tüm halkımızı Kafkasör Yaylamızda ki festivalimize bekleriz" dedi.

"Yarışmaların yaylada olması federasyon adına bir ilk oldu"

Türkiye Halk Oyunları Federasyon Başkanı Suat Aksu ise, "Geçen yıl Artvin'de büyükler Türkiye finali düzenledik ve oyuncu arkadaşlarımız çok memnun ayrıldı. Bu yıl ki final yarışmamızı da festival havasında götürelim diye Artvin'in marka değeri olan Kafkasör Festivali içerisinde düzenledik. Büyükler Halkoyunları Şampiyonasına 23 kulübümüz katıldı. Artvin'de bugün yarışmalarımızı devam ettiriyoruz yarışmaların Yaylada düzenleniyor olması da federasyonumuz adına bir ilk oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA