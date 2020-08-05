Türkiye'de ilk kez Erciyes'te zirve tırmanışları başladı
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Türkiye'de ilk kez Erciyes'te zirve tırmanışları başladı

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden olan Erciyes Dağı'ndaki etkinliklerine zirve tırmanışlarıyla devam ediyor.

Türkiye'de ilk kez Erciyes'te zirve tırmanışları başladı
05.08.2020 11:36 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:57

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden olan Erciyes Dağı'ndaki etkinliklerine zirve tırmanışlarıyla devam ediyor. Türkiye'de ilk kez Erciyes A.Ş. tarafından başlatılan zirve tırmanışları yaz sezonu boyunca dağcıları ağırlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, dört mevsim dağ sporlarının yapılabildiği bir merkez olarak ön plana çıkan Erciyes'te yaz aylarında da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Buna göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından her yıl yapılan zirve tırmanışları bu yıl da yaz sezonu boyunca her hafta sonu devam edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her yaştan doğaseverlerin etkinliğe katılabileceğini dile getirerek, " Kayserimizin incisi Erciyes'te yaz aylarında birçok spor aktiviteleri gerçekleştiriyoruz. Zirve tırmanışları da bu etkinliklerimizin başında geliyor. Şehir hayatından kaçıp doğaya saklanmak ve izole olmak isteyenlerin keyifle katılabileceği bir etkinlik. Biliyorsunuz, salgın sürecinde anladık ki, kalabalık ortamlar ve kapalı alanlar risk taşıyor. Doğayla buluşmak hem sağlık açısından, hem de şehrin kalabalığından uzaklaşmak yönünden çok önemli. Zirve tırmanışları da Erciyes A.Ş.'mizin profesyonel dağ rehberleri eşliğinde sürdürülüyor. Dağcılarımız 2 bin 800 metredeki Dağ Evi'nde kalıyorlar. Sabahın çok erken saatlerinde tırmanışa geçen katılımcılar güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvelerinde seyrederek manzaranın keyfini çıkarıyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen zirve tırmanışları programına katılmak isteyenler 0352 342 3917 hattından ya da 0538 651 00 04 numaralı telefonları arayarak rezervasyon yaptırabilecekler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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