Türkiye'de ilk kez bir belediye mesleki yeterlilik başvuru noktası oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de ilk kez bir belediye mesleki yeterlilik başvuru noktası oldu

Belge zorunluluğu olan meslek branşlarında istihdamın yaygınlaşması ve Denizlililere ücretsiz belge imkanı sağlamak için harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirerek mesleki yeterlilik belgesi başvuru noktası oldu.

Türkiye'de ilk kez bir belediye mesleki yeterlilik başvuru noktası oldu
22.09.2020 11:16 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:21

Belge zorunluluğu olan meslek branşlarında istihdamın yaygınlaşması ve Denizlililere ücretsiz belge imkanı sağlamak için harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirerek mesleki yeterlilik belgesi başvuru noktası oldu.

Nitelikli işgücünün artırılması, işgücü ve istihdam bağının güçlendirilmesi ve iş kazalarının en aza indirgenmesi doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı hizmet veren Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve buna bağlı mevzuat dahilinde belge zorunluluğu olan meslek branşları için tek nokta başvuru merkezi oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu işbirliği ile kentte ikamet eden vatandaşların zorunlu olan mesleki yeterlilik belgelerine erişimini ücretsiz bir şekilde sağlayacak, eğitim ve sınav süreçlerini koordine edecek. Türkiye'de ilk defa uygulanacak bu çalışmayla Denizli'de belgeli istihdamın yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayacak Büyükşehir Belediyesi belge alma konusunda vatandaşlara da büyük kolaylık getirecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi belge almak isteyenler için başvuru tarihini kısa süre sonra açıklayacak.

"Online olarak başvuruda bulunabilecek"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, nitelikli işgücünün artırılması, işgücü ve istihdam bağının güçlendirilmesi ve iş kazalarının en aza indirgenmesi açısından belge almanın önemine dikkat çekti. Söz konusu belgeyi almak zorunda olan vatandaşlar için bir çalışma gerçekleştirerek Büyükşehir Belediyesinde başvuru noktası oluşturduklarını belirten Başkan Zolan, "Bu hizmetimiz doğrultusunda bu mesleklerde çalışan vatandaşlarımız belediyemize online olarak başvuruda bulunabilecek. Koordinasyonumuz sonrası ise eğitim ve sınav uygulamalarını gerçekleştirecek ve ücretsiz olarak uluslar arası geçerliliğe sahip belgelerini alabileceklerdir" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Meral Akşener Erkan Kandemir Mustafa Şentop
Magazin Hanife Cimilli İbo Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Sörloth Tamer Tuna Vedat Muriqi Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Ateş Çocuk Adana
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'de ilk kez bir belediye mesleki yeterlilik başvuru noktası oldu - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 11:23:03. #1.15#
title