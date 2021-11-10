Türkiye'de ilk kez 'AB-Modex Saha Tatbikatı' yapılacak - Haberler
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Türkiye'de ilk kez 'AB-Modex Saha Tatbikatı' yapılacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türkiye'de ilk kez 'AB-Modex Saha Tatbikatı' yapılacak

AVRUPA Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması tarafından organize edilen, afet ve deprem sonrası arama kurtarma ve tıbbi müdahaleye ilişkin 'AB-Modex Saha Tatbikatı' Türkiye'de ilk kez yapılacak.

AVRUPA Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması tarafından organize edilen, afet ve deprem sonrası arama kurtarma ve tıbbi müdahaleye ilişkin 'AB-Modex Saha Tatbikatı' Türkiye'de ilk kez yapılacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ) alınan bilgiye göre, 'AB-Modex Saha Tatbikatı'nın hazırlıkları bugün başladı. Tekirdağ'da yapılacak ve 5 gün sürecek tatbikatta Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan'dan 378, Türkiye'den ise 1337 kişi olmak üzere toplam 1715 kişilik personel görev alacak. Senaryo gereği 7.4 büyüklüğündeki depreme müdahale için Tekirdağ'a gelen ekipler, arama- kurtarma çalışmaları yapacak, yaralılara müdahale edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tatbikatın cuma günkü bölümünü izleyecek.Ayrıca tatbikat süresince yüksek katlardan kurtarma, denizden yangına müdahale, vinçten kurtarma, ulaşım kazası, suda kayıp araması, medikal kurtarma, helikopter ile medikal tahliye de yapılacak.


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