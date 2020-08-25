Türkiye'de ilk immün plazma naklinin yapıldığı merkez umut olmayı sürdürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de ilk immün plazma naklinin yapıldığı merkez umut olmayı sürdürüyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de ilk immün plazma naklinin gerçekleştiği İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Türk Kızılay'ın yönlendirmesiyle bağış toplayarak koronavirüs hastalarının umudu oluyor.

Türkiye'de ilk immün plazma naklinin yapıldığı merkez umut olmayı sürdürüyor
25.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:42

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de ilk immün plazma naklinin gerçekleştiği İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Türk Kızılay'ın yönlendirmesiyle bağış toplayarak koronavirüs hastalarının umudu oluyor.

Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif gelen bir hastadan alınan plazmalarla 5 Nisan'da Türkiye'de bir ilke imza atan Turgut Özal Tıp Merkezi, bu yöntemle tedaviye dünyada en erken başlayan merkezler arasında yer aldı.

Merkezde Kovid-19'u yenen hastalardan toplanan 200 immün plazma, Batman, Mardin, Bingöl, Muş, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Siirt, İstanbul ve Konya'daki hastalara gönderildi.

"Faydası kanıtlanmış bir tedavi biçimidir"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, immün plazma bağışı için çok iyi bir altyapıya sahip olduklarını söyledi.

"Sağlık Bakanlığının 31 Mart'taki immün plazma toplama genelgesiyle beraber Türk Kızılay ve tüm aferez merkezleri, immün plazma toplamaya başladı." diyen Erkurt, şöyle devam etti:

"Bu yetki son bir aydır Türk Kızılay'a devredildi. Ancak biz Türkiye'de ilk plazma toplayan ve bölgedeki hastaların immün plazma isteğini karşılayan bir merkeziz. İmmün plazma toplamaya Türk Kızılay'ın yönlendirdiği hastalardan devam ettik ve hala Türk Kızılay'ın yönlendirdiği hastalardan bağış toplayıp hastalara ulaştırıyoruz. Koronavirüsün Türkiye'de başlangıcından itibaren yaklaşık 200 hastaya immün plazma, Turgut Özal Tıp Merkezi Aferez Merkezinde toplanıp gönderildi ve şifa kaynağı olmaya çalışıldı. Biz devam ediyoruz. Özellikle, bu hastalığı atlatmış ve üzerinden 14 gün geçmiş, iki kere PCR testi negatifleşmiş kişilerin de Türk Kızılay'ın yönlendirmesiyle immün plazma bağışında bulunmaları gerekiyor. Biz onları toplayıp, yine Türk Kızılay'ın yönlendirmesiyle ihtiyacı olan hastalara göndermeye devam ediyoruz."

İmmün plazma tedavisinde büyük oranda başarı sağladıklarını anlatarak, "İmmün plazma özellikle yoğun bakım hastalarında ölüm oranını azaltmaktadır. Çok ciddi bir sonuçtur. Faydası kanıtlanmış bir tedavi biçimidir." dedi.

Erkurt, Türkiye'de ilk defa immün plazma tedavisinin yapılmasında emeği olan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a da teşekkür etti.

"Beklemek yerine fayda sağlamak istedim"

Batman'dan immün plazma bağışında bulunmak için Turgut Özal Tıp Merkezine gelen 37 yaşındaki Hakan Yamal da vereceği bağışla tanımadığı birine şifa olacağı için mutluluk duyduğunu söyledi.

Batman'da sağlık personeli olarak görev yaptığını aktaran Yamal, şöyle konuştu:

"Bunun faydalı olduğunu düşünüyorum. Faydasını görenler çok oldu. Toplumsal sorumluluk açısından beklemek yerine herkesin harekete geçmesi gerekir. Önemli sonuçlar alındığını gördüm. Batman'daki vakalarda immün plazmayla tedavi olan arkadaşlarım ve aileleri oldu. Ben de Kovid-19 geçirdim 35 gün önce. Dolayısıyla beklemek yerine fayda sağlamak istedim. O yüzden Malatya'ya geldim. 4-5 saat yol geldim ama hiç önemli değil. Burada toplumsal bir sorumluluktan bahsediliyor. Faydalı olmak gerektiğine inanıyorum ve Kovid-19'u atlatmış herkese öneriyorum."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459,7 liradan işlem görüyor
Sele kapılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı! 'Boğuluyoruz, kurtarın' diyen aileden acı haber geldi 3. Sayfa
Sele kapılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı! "Boğuluyoruz, kurtarın" diyen aileden acı haber geldi
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Dünya
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm 3. Sayfa
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı 3. Sayfa
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Son Dakika: Başakşehir'de Fransız futbolcu Gael Clichy ile yollar ayrıldı
Son Dakika: Başakşehir'de Fransız futbolcu Gael Clichy ile yollar ayrıldı
59 suçtan kaydı olan otomobil hırsızının yöntemi hayrete düşürdü
59 suçtan kaydı olan otomobil hırsızının yöntemi hayrete düşürdü
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Bayern Münih, gelir tablosunda 2. sırada yer aldı
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Bayern Münih, gelir tablosunda 2. sırada yer aldı
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu
Dünyaca ünlü ezine peynirinin sırrı bu bölgede yetişen hayvanların sütünde gizli
Dünyaca ünlü ezine peynirinin sırrı bu bölgede yetişen hayvanların sütünde gizli
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Bakırköy'de metrobüs alev alev yanıyor
Bakırköy'de metrobüs alev alev yanıyor
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Onur Saylak Demet Akalın Sertab Erener
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Sel Yangın Ankara
Şu an buradasınız: Türkiye'de ilk immün plazma naklinin yapıldığı merkez umut olmayı sürdürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 11:42:07. #1.14#
title