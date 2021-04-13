Türkiye'de ilk iftar Hakkari'de yapıldı
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Türkiye'de ilk iftar Hakkari'de yapıldı

Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel
Türkiye'de ilk iftar Hakkari'de yapıldı

Türkiye'de, iller arasında en erken akşam ezanının okunduğu Hakkari'de, ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

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Türkiye'de, iller arasında en erken akşam ezanının okunduğu Hakkari'de, ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

Kentte oruçların en erken açıldığı Şemdinli ilçesinde vatandaşlar, kente özgü yemeklerin süslediği sofralarda iftar için bir araya geldi.

Saat 18.42'de okunan ezanla oruçlarını açan vatandaşlar, ülkede huzurun sağlanması ve yeni tip koronavirüsün bitmesi için dua etti.

İlçe sakinlerinden Murat Karadeniz, "Türkiye'de ilk iftarı açmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Bütün İslam aleminin ramazan ayını tebrik eden Karadeniz, şunları kaydetti:

"Mağdurların ve kimsesizlerin sevindiği bu ayda, rabbimizden temennimizdir ki, tuttuğumuz oruçların, kıldığımız namazların, yaptığımız ibadetlerin kabul olması. Bu vesile ile, ramazan ayının bir yılı aşkındır bizi etkisi altına alan koronavirüs hastalığının bitmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Allah bir kez daha tuttuğumuz oruçları kabul etsin."

Türkiye'de ilk iftar Hakkari'de yapıldı
Türkiye'de ilk iftar Hakkari'de yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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