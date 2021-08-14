Türkiye'de ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırmayan 18 milyon 313 bin 689 kişi var
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Türkiye'de ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırmayan 18 milyon 313 bin 689 kişi var

Türkiye'de ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırmayan 18 milyon 313 bin 689 kişi var
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ağustos itibarıyla Türkiye'de ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırmayanların sayısının 18 milyon 313 bin 689'a indiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ağustos itibarıyla Türkiye'de ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırmayanların sayısının 18 milyon 313 bin 689'a indiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 13 Ağustos'ta 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandığı bildirdi.

Koca, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384.945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602.251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158.125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18.313.689'a indi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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