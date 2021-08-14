Türkiye'de ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırmayan 18 milyon 313 bin 689 kişi var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ağustos itibarıyla Türkiye'de ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırmayanların sayısının 18 milyon 313 bin 689'a indiğini bildirdi.