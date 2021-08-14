Bakan Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689 oldu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandığını, ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısının 18 milyon 313 bin 689'a düştüğünü duyurdu.