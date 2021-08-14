Bakan Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689 oldu
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Bakan Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689 oldu

Bakan Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandığını, ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısının 18 milyon 313 bin 689'a düştüğünü duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandığını, ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısının 18 milyon 313 bin 689'a düştüğünü duyurdu. 

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, dün 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandığını belirtti. Bakan Koca, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384 bin 945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602 bin 251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158 bin 125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689'a indi" dedi. 

 


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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