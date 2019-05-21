Türkiye'de İlk Defa Bir Seçim Yenilenmiyor"

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "Yüzde 10'u sayıldığında 15 bin oyu heba olmuş olan Binali Yıldırım'ın yüzde 90'ı, hepsi sayıldığında açık farkla seçimi kazanması muhtemeldir." dedi.

Şahin, bir restoranda AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devlet erkanının tarihi mesajlar verdiğini, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın daha önceki yıllardan farklı kutlandığını belirtti.

"Bu tabloyu ben son derece önemsiyorum"

Tütün iskelesinde ortaya çıkan tablonun milletin gönlünü ferahlattığını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine siyasi partilerimizin genel başkanları da bu törene iştirak etti. ve orada hep birlikte birlik ve beraberlik görüntüsü verdiler. Bu tabloyu ben son derece önemsiyorum. İstanbul'da yapılacak seçimler bu tabloyu gölgelememeli, zedelememeli. Keşke bu tabloya Meral Akşener Hanım da iştirak etseydi. O fotoğrafın içinde o da olsaydı. Hatta bir adım daha atıyorum. HDP'nin eş başkanlarından birisi de olsaydı. Onlar davet edilmedi. Neden edilmedi? Çünkü bir türlü Türkiye partisi olmayı başaramadılar. PKK terör örgütünün siyasi uzantısı görünümünden kendilerini bir türlü kurtaramadılar. Arkalarını millete değil, PYD, PKK, YPG'ye dayamaktan bir türlü vazgeçmediler. Dileğimiz oydu ki onlar da terörle bir yere varılmayacağını anlayıp, Türkiye partisi olmaya karar verirler. O tablo içinde onların da olması Türkiye'ye zenginlik katacaktır, daha da güçlü olmasını sağlayacaktır."

Türkiye'deki birliktelik tablosunu, halkı Müslüman olan devletlerin de göstermesini dileyen Şahin, Suudi Arabistan Kralı Selman'ı barışı bozmakla suçladı.

"Yüksek Seçim Kurulu Üyelerini 'çeteci' diye itham etmedik"

İstanbul'da yenilenecek seçimlere de değinen Şahin, "Türkiye'de ilk defa bir seçim yenilenmiyor. Mazbatasını almış olan bir belediye başkanının ilk defa elinden mazbatası alınıp seçimin yenilenme kararı verilmiyor. Bunu yaşayanlardan birisi de benim. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde ben de Fatih Belediye Başkanı seçilmiştim. Mazbatamı aldım. Göreve başladım, 38'inci gün Yüksek Seçim Kurulu 3 ilçede seçimleri iptal etti. Mazbatamızı ve mührü geri aldılar. Biz böyle oldu diye kararı veren Yüksek Seçim Kurulu Üyelerini 'çeteci' diye itham etmedik. Asla aklımızdan böyle bir şey geçmedi." diye konuştu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde CHP'nin itirazı üzerine AK Parti'li belediye başkanının da mazbatasının alındığını hatırlatan Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz böyle bir karar verildi diye Yüksek Seçim Kurulunu eleştirdik mi? 'Bu kararı verenler çete mensubu' dedik mi? Bu son derece talihsiz, yakışıksız beyanattır. Benim mazbatam oylar çalındığı için mi geri alınmıştı. Hayır. İşçi Partisi oy pusulasında unutulmuş diye seçimler iptal edilmişti."

Mazbatasının elinden alındığı seçimlerin iptalinin kural hatası sonucu olduğunu, bir hukukçu olarak bunu doğru bulduğunu, şimdi İstanbul'da seçimin yenilecek olmasını da doğru bulduğunu vurgulayan Şahin, "Ben inanıyorum ki yüzde 10'u sayıldığında 15 bin oyu heba olmuş olan Binali Yıldırım'ın yüzde 90'ı, hepsi sayıldığında açık farkla seçimi kazanması muhtemeldir. Şu anda mağdur olan Binali Yıldırım Bey'dir. İnşallah bu mağduriyeti 23 Haziran'da İstanbullular düzeltecektir. Olay bu kadar açıktır. Bunu farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar. Bu bir normal süreçtir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA